E Okul Öğrenci ve Öğretmen giriş ekranı! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi neden giriş yapılamıyor, neden açılmıyor?

e-Okul öğrenci giriş ekranında yaşanan erişim problemi ile beraber binlerce kişi "e-okul neden açılmıyor, neden giriş yapılamıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde ilkokuldan liseye kadar öğrenciler her türlü karne, sınav sonucu, ders notu gibi bilgiye ulaşabiliyor. E-okul öğrenci girişi için, kişinin T.C. kimlik ve öğrenci numarasını bilmesi gerekiyor. İşte e-okul veli bilgilendirme sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı…

E OKUL NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi, her gün milyonlarca öğrenciyi ağırlarken bazı dönemlerde ise yaşanan yoğunluk sebebiyle erişim problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu kapsamda henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama bulunmazken problemin kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.