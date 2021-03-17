E Okul Öğrenci ve Öğretmen giriş ekranı! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi neden giriş yapılamıyor, neden açılmıyor?

e-Okul öğrenci giriş ekranında yaşanan erişim problemi ile beraber binlerce kişi "e-okul neden açılmıyor, neden giriş yapılamıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde ilkokuldan liseye kadar öğrenciler her türlü karne, sınav sonucu, ders notu gibi bilgiye ulaşabiliyor. E-okul öğrenci girişi için, kişinin T.C. kimlik ve öğrenci numarasını bilmesi gerekiyor. İşte e-okul veli bilgilendirme sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı…
E OKUL NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?
E-Okul veli bilgilendirme sistemi, her gün milyonlarca öğrenciyi ağırlarken bazı dönemlerde ise yaşanan yoğunluk sebebiyle erişim problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu kapsamda henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama bulunmazken problemin kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.
E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
(E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için yukarıda yer alan link üzerinden kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan geliştirmeler neticesinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulama geliştirildi. Veli, öğrenci ve öğretmenler VBS'ye artık, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile de erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS tabanlı akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını indirmek için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli uygulama marketlerinin arama kısmına e-Okul yazmak yeterli. Çıkan sonuçlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılığında uygulama markette paylaşılan e-Okul VBS uygulamasında yükle seçeneğine tıklanması gerekiyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ