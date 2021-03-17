Köy okullarındaki çocuklara tablet hediye edildi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı kampanyada toplanan tabletler, Midyat ilçesine bağlı Barıştepe ve Gülüveren köyündeki çocukları sevindirdi.



'Yeni Dünya Kampanyası' kapsamında Kellogg's firmasının bağışlarıyla temin edilen toplam 61 tablet bilgisayar, köy okullarında okuyan çocuklara dağıtıldı. Tabletlerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan bu tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği derslere hem de Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal-Duygusal Öğrenme Etkinliklerinin bulunduğu TEGV uzaktan eğitim platformuna ulaşabilecekler. Barıştepe köyü ilk ve ortaokulunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Coşkun, TEGV Midyat Öğrenim Birimi Yöneticisi Kadir Kurt, Okul Müdürü Zübeyir Macit, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.





Törende konuşan TEGV Midyat Öğrenim Birimi Yöneticisi Kadir Kurt, "Çocuklarımızın tebessümü ve mutluluğu her şeyden kıymetlidir. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalışıyoruz. Özellikle köy okullarındaki teknolojik eksiklikler, eğitimin sağlıklı yapılmasına engel oluyor. Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknolojiyle buluşacağı, çok daha verimli bir eğitim ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Yeni Dünya Kampanyamıza destek veren Kellogg's firmasına çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Barıştepe İlk ve Ortaokul Müdürü Zübeyir Macit ise, "Bugün burada Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın hayırseverleri tarafından öğrencilerimize dağıtılmak üzere tablet gönderilmiştir. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.