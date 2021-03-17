Kral Yolu hangi uygarlığa aittir? Kral Yolu nerede, kim yaptı?

Antik dönemlerin önemli ticaret yollarından biri olan Kral Yolu, ilk olarak Lidyalılar döneminde yapılmıştır. Lidya Kralı Giges tarafından yapılmış olan Kral Yolu, sonrasında Pers İmparatoru 1. Darius tarafından geliştirilmiştir. Bu önemli ticaret yolu, Lidya ve Pers kralları tarafından yaptırıldığı için Kral Yolu olarak anılmaktadır. Ancak daha çok Pers İmparatorluğu dönemine atıfla Pers Kral Yolu olarak bilinir. Kral Yolu, Efes'ten başlayarak Mezopotamya'ya kadar devam eden Kral Yolu, Lidyalılar ve Persler için ipek, altın, baharat ve tuz gibi dönemin önemli metanın ticaretine imkân sağlamıştır. Hatta Kral Yolu, Romalılar devrinde de kullanılmaya devam etmiştir.

KRAL YOLU HANGİ UYGARLIĞA AİTTİR?

Kral Yolu, esasen ilk olarak Lidyalılar döneminde, Lidya Kralı Giges tarafından inşa edilmiştir. Ancak sonrasında Persler döneminde kral 1. Darius tarafından geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Günümüzde daha çok Pers Kral Yolu olarak tarihe mâlolmuş olsa da Kral Yolu Lidya ve Pers uygarlıklarının ortak eseri sayılabilir.

KRAL YOLU'NU KİM YAPTI?

Kral Yolu'nu ilk olarak Lidya Kralı Giges yaptırmıştır. Daha sonra Persler döneminde Kral 1. Darius tarafından yenilenmiş ve güçlendirilmiştir.

KRAL YOLU HARİTASI

Kral Yolu haritası, bugünkü İzmir'in Selçuk ilçesi sınırları içinde bulunan Efes Antik Kenti'nden başlayarak, Perslerin başkenti Persepolis'e kadar uzanmaktadır. Kral Yolu'nun istikametine bugünkü coğrafi sınırlar içinde bakıldığında, Batı'da Efes'ten başlayıp, Türkiye'nin ortasından geçerek Irak coğrafyasında Musul ve Bağdat kentlerine doğru ilerlediği görülmektedir. Daha sonra ise Doğu'ya doğru devam ederek günümüzdeki İran coğrafyasına ulaştığı düşünülmektedir.

KRAL YOLU NEREDE BAŞLAR, NEREDE BİTER?

Kral Yolu, Efes Antik Kenti'nin yer aldığı İzmir'in Selçuk ilçesinden başlayarak, Perslerin başkenti olan Persepolis'in bulunduğu bugünkü İran'ın Şiraz şehrinin kuzeydoğusunda sona erer. Efes'ten başlayarak Anadolu'nun orta kısmından Doğu'ya doğru ilerleyen Kral Yolu, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında ikiye ayrılır. Bir kolu kuzeybatıdaki İran'ın Hemedan (Yunanca Ekbatana) şehrine doğru devam ederken, diğer kolu İran'daki Fars Eyaleti'ne bağlı Şiraz şehri yakınlarındaki Persepolis Antik Kenti'ne doğru devam eder.