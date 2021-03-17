Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiir Özellikleri Nelerdir? Örnekleri Ve Şairleri

İçerdiği yoğun duygularla edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olan Lirik şiir, Antik Yunan'dan günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. İnsan duygularını içeren her türlü olay lirik şiirde işlenmektedir. Lirik şiir kişinin iç dünyasına ve duygularına hitap etmektedir. Lirizm terimi ise duyguların içten ve coşkulu bir biçimde anlatılması anlamına gelmektedir. Edebiyatta önemli bir yere sahip olan Lirik şiir özellikleri ve lirik şiir örnekleri merak edilmektedir. Peki; Lirik şiir nedir, lirik şiir ne demek? İşte Lirik şiir özellikleri ve lirik şiir örnekleri…

LİRİK ŞİİR NEDİR?

Edebiyatta önemli bir yere sahip olan lirik şiir nedir?, Lirik şiir ne demek? sorularına yanıt aranıyor. Eski Yunan edebiyatından günümüze kadar ulaşan Lirik şiir edebiyatta oldukça önemli bir yere sahiptir. Lirik şiir, dünya edebiyatında en çok sevilen ve işlenen bir şiir türüdür. İnsanların duygularına hitap eden Lirik şiir, insanı ilgilendiren her konuyu kapsamaktadır. Latince, Fransızca ve Yunanca kelimelerden türetilen Lirik şiir, duyguların coşkulu bir biçimde anlatıldığı bir edebiyat dalıdır. İlham dolu ve coşkun anlamlarına gelen Lirik, Antik Yunan'da kullanılıyordu. İçli bir dile sahip ve coşkun anlamlarına gelen lirik sözü, bu özellikleri taşıyan düzyazı eserlerini de kapsamaktadır. Lirizm terimi ise duyguların içten ve coşkulu bir biçimde anlatılması anlamına gelmektedir.

Antik Yunan döneminde ozanlar lir adını verdikleri telli bir sazla şiirlerini okurdular. Türk edebiyatında saz şairi ya da aşık olarak bilinen halk ozanları bu geleneği devam ettirmiştir. Şiirlerin saz eşliğinde, coşkun bir dille okunmasından dolayı bu şiir türü lirik adını almıştır. Aşk, özlem, ayrılık, ölüm acısı gibi bireysel duygularla birlikte toplumsal ortak duygularda Lirik şiirin konusunu oluşturmaktadır. Lirik şiir, Türk edebiyatında en çok işlenen şiir türlerinden biri olmuştur. Lirik şiir türünde, Divan ve Halk edebiyatında büyük ozanlar yetişmiş, lirik şiir örnekleri edebiyat dünyasına kazandırılmıştır.

LİRİK ŞİİR ÖZELLİKLERİ

Aşk, vatan, hasret, tabiat, gurbet, din ve ölüm gibi birçok konunun coşkulu bir biçimde dile getirilmesine Lirik şiir denir.

Lirik şiir adını, Yunan edebiyatında Lir adı verilen sazdan almıştır.

Lirik şiirin amacı duyguları ön plana çıkarmak ve coşkulu bir biçimde anlatmaktadır.

Romantik şiirle Avrupa'da gelişim gösteren Lirik şiir kişinin iç dünyasına ve duygularına hitap etmektedir.

Kişisel ve içe dönük olmasından dolayı destana benzetilen Lirik şiir efsane, öykü ve masal gibi konuları ele alabilmektedir.

Şair lirik şiir vasıtasıyla çeşitli konulardaki duygularını, coşkulu bir dille şiire aktarır.

Hümanizm düşüncesinin doğuşu lirik şiir özellikleri arasında gösterilebilir.

LİRİK ŞİİR OZANLARI

Toplumsal ve bireysel duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı Lirik şiir türünde birçok ozan yetişmiştir. Lirik şiirin bilinen ilk önderleri Lesboslu ve Anadolulu Alkman'dır. Terpandros, Arion Semonides,Timokreon, İbikos, Pindaros ve Korinna lirik şiir ozanları arasında yer almaktadır. Türk edebiyatında lirik şiir ozanları arasında; Fuzuli, Karacaoğlan, Nedim, Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal yer almaktadır.

LİRİK ŞİİR ÖRNEKLERİ

Türk edebiyatında en çok kullanılan şiir türlerinden biri olan Lirik şiir, Eski Yunan edebiyatından günümüze kadar ulaşmıştır. Fuzuli, Karacaoğlan, Nedim, Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Lirik şiir türünde yetişmiş büyük ozanlardandır. İşte, Lirik şiir örnekleri...

GAZEL

Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kâfir

Aman dünyayı yaktın ateş-i sıızan mısın kâfir

Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar

Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kâfir

Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler

Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kâfir

Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya

Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir

Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim

Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kâfir

Nedim

ELA GÖZLERİNE KURBAN OLDUĞUM

Elâ gözlerine kurbân olduğum

Yüzüne bakmağa doyamadum ben

İbret için gelmiş derler cihâna

Noktadur benlerün sayamadum ben



Aşkın ateşidür sinemi yakan

Lutfuna erer mi çevrini çeken

Kolların boynuma dolanmış iken

Seni öpmelere kıyamadum ben



Terk eyledüm ağalarum beylerüm

Boz bulanık seller gibi çağlarum

Anın içün ben âh idüp ağlarum

Ayrılık oduna döyemedüm ben



Kaldı deli gönül kaldı hep yasda

Mevlâm erdür beni murada kasda

Âşık Ömer eydür sevgili dosta

Allah'ısmarladık diyemedüm ben

Aşık Ömer

BÜLBÜL

Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin;

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin ?

0 zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun,

Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,

Gezersin, hânmânın şen, için şen, kâinatın şen

Hazansız bir zemin isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın,

Ufuklar, bu'd-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.

Değil bir kayda, sığmazsın - kanadlandım mı - eb'âda;

Hayâtın en muhayyel gayedir ahrâra dünyâda,

Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?

Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?

Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:

Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!

Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;

Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda!

Mehmet Akif

KARADUT

Kara dutum, çatal karam, çingenem

Nar tanem , nur tanem , bir tanem,

Ağaç isem dalımsın salkım saçak

Petek isem balımsın oğulum

Günahımsın vebalimsin .

Dili mercan , dizi mercan, dişi mercan

Yoluna bir can koyduğum,

Gökte ararken yerde bulduğum

Karadutum ,çatal karam çingenem

Daha nem olacaktın bir tanem?

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU

GAZEL

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı

Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı

Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver

Oda yanmış kuru cismimde hevadan gayrı

Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk

Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı

Yetti bî-kesliğim ol gaayete kim çevremde

Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem

Ne temettu' bulunur bende sadâdan gayrı

Fuzûlî