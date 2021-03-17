‘Mesleki ve teknik eğitimi ileriye götürmek zorundayız’

MilliEğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Ortak Protokol'ü imzalandı. Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katıldı. Bakan Selçuk, dış ticaret alanında öğrenim gören öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmasına yönelik çalışma başlatıldığını belirterek, "Böylece dış ticaret sektörünü nitelikli insan gücü ihtiyacını okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve alan öğretmenlerimizin yeterliliklerini de artırmayı hedefliyoruz. Muhasebe ve finansman alanında 2 bin 484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim veriyoruz. Dış ticaretin öne çıktığı İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerimizde toplam 6 okulda 305 öğrencimiz eğitim almakta ve 63 öğretmenimiz de görev yapmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan mesleki ve teknik eğitimi her gün biraz daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz" dedi. ANKARA