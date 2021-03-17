O liseler arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi Anamur meslek yüksek okulu ile Anadolu lisesi arasında Teknik konularda bilgi akışında uzmanlık desteğinin sağlanması amacıyla işbirliği protokolünü Anamur Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Gürkan Temiz ve Anamur Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Akmeşe tarafından imzalandı.

Protokol İmza Törenine; İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alp Aslan, Yüksekokul Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi. Bilge Kaan Ercan ve Öğretim Görevlisi Emre Yen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Salih Tokal ve Yavuz Selimoğlu, Anamur Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Temel, Anamur Anadolu Lisesi Öğretmeni Aysar Güven ve Akdeniz İlkokulu Müdürü Mesut Gündoğdu bir araya gelerek işbirligi protokolü üzerinde detay çalışmaları yaptılar