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Giriş Tarihi: 17.3.2021 08:48 Son Güncelleme: 17.3.2021 08:48

O liseler arasında işbirliği protokolü imzalandı

KAMİL CÖMERTLER
O liseler arasında işbirliği protokolü imzalandı

2021-2022 eğitim öğretim yılında Anamur Meslek Yüksek Okulu İdaresi tarafından görevlendirilecek akademisyenler, Anadolu Lisesi  öğrencilerine bilimsel düşünme becerilerinin kazandırılması, verilen akademik eğitimin niteliğinin arttırılması ve  bilimsel projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilecek

Mersin Üniversitesi Anamur meslek yüksek okulu ile Anadolu lisesi arasında Teknik konularda bilgi akışında uzmanlık desteğinin sağlanması amacıyla işbirliği protokolünü Anamur Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Gürkan Temiz ve Anamur Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Akmeşe tarafından imzalandı.

Protokol İmza Törenine; İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alp Aslan, Yüksekokul Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi. Bilge Kaan Ercan ve Öğretim Görevlisi Emre Yen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Salih Tokal ve Yavuz Selimoğlu, Anamur Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Temel, Anamur Anadolu Lisesi Öğretmeni Aysar Güven ve Akdeniz İlkokulu Müdürü Mesut Gündoğdu bir araya gelerek işbirligi protokolü üzerinde detay çalışmaları yaptılar

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O liseler arasında işbirliği protokolü imzalandı
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