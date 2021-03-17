Öğrenciler için 'staj seferberliği'

Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının yanı sıra, özel sektörden gönüllü işverenlerin de katıldığı programa 22 Şubat'tan bugüne, 85 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvuru aşamalarının hepsini tamamlayarak katılım sağladı. Ayrıca 429 tane özel sektörden, 1789 tane kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 218 işveren de programa dâhil oldu.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN ÖĞRENCİLER DE BAŞVURABİLECEK

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi üniversite öğrenciler de staj Seferbirliği programından faydalanabilecektir. Bu öğrenciler, kamu kurumlarının yurt dışı temciliklerinde staj yapabilecekleri gibi yurt içindeki kamu kurumlarında da ve özel sektörden gönüllü işverenlerinden gelen teklifleri değerlendirerek, stajlarını Türkiye'de de yapabilecekler. Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "staj Seferbirliği" programı ile desteklenecektir.

Başvurularını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak olan stajyer havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta vb. kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecekler.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 MART

22 Şubat - 22 Mart 2021 tarihleri arasında sürecek" staj Seferbirliği" başvuru sürecinde, ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler programa başvurabilecek. Aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yılsonuna kadar staj yapabilecek olan adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği ön görüldüğünden program; ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak, ancak bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.

AKADEMİK, SANATSAL, SOSYAL VE SPORTİF YETERLİLİK ÖNEMLİ

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden yapılacak. İki aşamalı gerçekleşecek başvuru sürecinde, öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracaklardır. İkinci aşamada ise, Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış olan e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb.), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu vb. bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamlayacaklardır.

SİGORTALARINI ÜNİVERSİTELER YAPACAK, ÜCRETLERİNİ İLGİLİ KURUM ÖDEYECEK

Objektif yöntemler esas alınarak yapılan değerlemeler sonucunda, başvuru yapan tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na dahil edilecekler. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek için yarışacaklar. staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA GENÇLERİN KARİYERLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayan "staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi. Programla birlikte, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler hâline gelmesi sağlanmak isteniyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

BAŞVURU DETAYLARI

staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve ""staj Seferbirliği"" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecektir. ""staj Seferbirliği"" programı başvuruları ise kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecekler.