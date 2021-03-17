Öğrencilerin okula gitme oranı yüzde 84

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin okula gitme oranının yüzde 84'e ulaştığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) prensip olarak okulların bundan sonra kapatılmaması görüşünde. Ancak, çok riskli illerde duruma göre eğitime okul bazında ara verilmesi üzerinde duruluyor. MEB, sınavların yüz yüze olup olmamasına ilişkin de veliler, öğretmenler ve öğrenciler arasında anket yaptırdı. Ankette katılımcıların yüzde 78'i sınavların yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Okullarda tam gün eğitime geçilmesi veya yüksek riskli bazı illerde eğitime ara verilmesi ile ilgili karar için 2 hafta boyunca salgının seyrine bakılacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünya genelinde okullarda eğitimin nasıl devam ettiğine yönelik bir tablo yayınladı. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" dedi.