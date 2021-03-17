Pendik’te okullara meyve ağaçları dikilmeye devam ediyor

Pendik Belediyesi tarafından "Meyve Bahçesi Projesi" okullarda uygulanmaya devam ediyor. İlk Çamlık İlkokulu'nda kurulan meyve bahçelerinden sonra Pendik İlçesi'ndeki diğer okullar için de meyve bahçeleri kurulma çalışması yürütülüyor. Birçok okula kurulmaya başlayan meyve bahçeleri Güllübağlar İMKB Mesleki Teknik Lisesi, Çamçeşme Mahallesi Alparslan Anadolu Lisesi ve Sanayi Mahallesi Âşık Şenlik İlkokulu'na da kurulduğu öğrenildi.

FARKLI MEYVE AĞAÇLARI DİKİLİYOR; ELMA DA ARMUT DA!

Okulların uygun görülen yerlerine dikilen, öğretmen ve öğrencilerin bakımını yaptığı meyve ağaçları arasında incir, armut, ceviz, elma, erik, ayva, kiraz ve şeftali ağaçları bulunuyor. Şu ana kadar seçilen okullara 250 meyve ağacı dikilmiş durumda. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Meyve Bahçesi Projesi" hakkında sosyal medyadan bir de açıklama yaptı. Başkan Cin, "Okullarımıza meyve bahçeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız öğretmenleriyle birlikte bakımlarını yaptıkları ağaçları yakından tanıma fırsatı buluyor" ifadelerini kullandı.