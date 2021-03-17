Rektör Sarıbıyık: TEKNOFEST 2021’de hedeflerimiz yüksek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, insansız hava aracı kategorisinde TEKNOFEST hazırlıklarını sürdüren VEC-HÜR takımı ile talep edenlere yönelik eğitimlerin sürdüğü Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (YAZEM) ziyaret etti. Pandemi nedeniyle teorik eğitimlerin uzaktan gerçekleştirilmesine rağmen öğrencilerin üniversiteye gelerek çalışmalarına devam ettiklerini belirten Rektör Sarıbıyık, "Bu durum uygulamaya yönelmenin önemini öğrencilerimize aşılayabildiğimizin önemli göstergelerinden birisi. Başarılar düzenli çalışma ve kararlılıkla geliyor. Öğrencilerimiz de bunun farkında" diye konuştu.

2020 yılında TEKNOFEST'te önemli başarılar elde ettiklerini aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Elektrikli aracımız Revolt yine kendi hocamızın geliştirdiği elektrikli motorla katıldığı TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araçlar Yarışı'nı 3. sırada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Park'ta düzenlenen yarışı ise 2. sırada tamamlamıştı. İnsansız hava aracımız ise 5. sırada yer alarak mansiyon ödülünün sahibi olmuştu. VEC-HÜR takımımızın bu sene hedefi bu sıranın çok daha ilerisi. Öncelik tabi ki ilk 3'e girmek ve daha sonra zirvede yer almak. YAZEM'de ise öğrencilerimiz ve merkez müdürü hocamız yaz ayları ve ara dönem de dâhil olmak üzere hiç ara vermediler. Yaptığımız eğitim çağrılarına yoğun talep geliyor. 19 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında da Yapay Öğrenme ve Yazılım Geliştirme Eğitimi gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmalarımızla yavaş yavaş üniversitemizin ve sanayi kuruluşlarının yazılımsal anlamda eksikliklerini giderdiğimizi de görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.