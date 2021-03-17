Salgında eğitime 2.5 milyarlık kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından değindiği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan, "Asrın Küresel Salgını- Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" kitabında eğitimle ilgili yapılan çalışmalara da geniş ver verildi. 40 sayfada anlatılan eğitimle ilgili çalışmalarda son 1 yılda yapılan kaynak aktaramları da tek tek anlatıldı. Salgın döneminde eğitime 2.5 milyar TL'den fazla kaynak aktarıldı. İşte yapılan harcamalardan bazıları:Kovid-19 sürecinde okul ve kurumlarda kullanılmak üzere maske, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve siperlik gibi ihtiyaçların karşılanması, maske ve dezenfektan üretimi için hammadde alımının gerçekleştirilmesi için toplam 416 milyon 591 bin 185 TL harcama yapıldı.Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ücretleri ile usta öğreticilere yapılacak ödemeler kapsamında 1 milyar 398 milyon 54 bin 321 TL harcama yapıldı.Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi, Veri Merkezi, Gezici EBA Destek Noktaları, EBA Kontrol Merkezi ve uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen diğer faaliyetler için toplam 606 milyon 385 bin 344 TL ödeme yapıldı.Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla 405 bin tekli, 300 bin çiftli sıra yapımı için 196 milyon TL harcama yapıldı.Kitapta salgın döneminde uzaktan eğitimle ilgili yapılan çalışmalar sayılarla ortaya kondu. İşte yapılan çalışmalar:23 Mart 2020-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan televizyon yayınları için 13 televizyon stüdyosunda binden fazla öğretmen kamera önünde ve arkasında görev aldı. Bu kapsamda toplam 10 bin ders içeriği ve beden eğitimi, oyun, müzik, rehberlik, akıllı teneffüs, hobi, deney, özel eğitim farkındalık, aile aktiviteleri, öğretmen ve veli kuşağı gibi pek çok alanda 982 ders dışı etkinlik içeriği hazırlandı.Aynı tarih aralığında televizyon kanallarından toplam 12 bin 415 saat yayın yapıldı.20 binden fazla yeni ders içeriği, 2 binden fazla EBA Kütüphane içeriği, 200'den fazla yardımcı kaynak kitap, 200'den fazla yeni ders tanımlaması EBA'ya kazandırıldı. EBA'daki ders sayısı 1600'den 1900'e, içerik sayısı 40 binden 60 bine çıkarıldı.Toplam canlı ders kapasitesi günlük 3 milyon derse çıkarıldı.Bilgisayar ve internete erişim imkânı bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak üzere EBA Destek Noktaları kuruldu. (24 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 14 bin 757 merkez ve 176 mobil destek aracı.)8'inci sınıflar için 3 bin 796 adet çalışma sorusu yayımlandı. Bu sorular 4 milyon 552 bin 8 kez görüntülendi.8 Şubat 2021 tarihi itibarı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı başvuruda bulunan ve kılavuz şartlarına uygunluk sağlayan 49 bin 567 okula (yüzde 98) "Okulum Temiz Belgesi" verildi.Yüz yüze eğitimde salgın riskini azaltmak, öğrenciler arasında mesafeyi korumak adına imalatı yaptırılarak 405 bin adet tekli sıra İstanbul'daki okullara, 305 bin adet çiftli sıra Türkiye genelindeki okullara dağıtıldı.