MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları başladı! 20 bin Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarına ilişkin kılavuz yayımlanırken Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Farklı kadrolarda tam 20 bin öğretmenin ataması için gözler başvuru tarihlerine çevrilirken son başvuru gününün 26 Mart 2021 olduğu duyuruldu. Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte öğretmen atama başvurusu 2021!
Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ile ilgili süreç devam ediyor. Son olarak MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı duyurulurken öğretmen atamalarına ilişkin detaylar şöyle;
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı.
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacın karşılanmadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'ndan birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.