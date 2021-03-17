YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ile YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

YKS geç başvuruları bugün başladı. Geç başvuru sınav ücreti de belli oldu. Başvuru tarihlerini kaçıran adayların ikinci şansı olarak nitelendirilen geç başvurularını tamamlamak isteyen adaylar ücretlerini verilen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuruları ne zaman bitecek? YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.
YKS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran'da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.