YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ile YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

YKS geç başvuruları bugün başladı. Geç başvuru sınav ücreti de belli oldu. Başvuru tarihlerini kaçıran adayların ikinci şansı olarak nitelendirilen geç başvurularını tamamlamak isteyen adaylar ücretlerini verilen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuruları ne zaman bitecek? YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.