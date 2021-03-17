Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ile YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:51 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:52

YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ile sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ile YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı Haziran ayında yapılacak. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için son şans olarak bilinen geç başvuruların gününde sınava katılım gösterecek adayların başvuru ücretlerini belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor. Bu bakımdan; bitecek? sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır? İşte sürece yönelik bilgiler!

YKS geç başvuruları bugün başladı. Geç başvuru sınav ücreti de belli oldu. Başvuru tarihlerini kaçıran adayların ikinci şansı olarak nitelendirilen geç başvurularını tamamlamak isteyen adaylar ücretlerini verilen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuruları ne zaman bitecek? YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.

YKS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS geç başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? ÖSYM ile YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA