YKS geç başvuruları ne zaman bitecek? YKS geç başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

ÖSYM koordinesinde alınan 4 Şubat tarihinde başlayan YKS 2021 başvuru süreci sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen tarih aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyenler, YKS geç başvuru tarihinde başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda. YKS 2021 geç başvuru tarihi ve başvuru işlemleri ile ilgili adaylar tarafından merak edilen soruların yanıtı aşağıda yer alıyor.
YKS 2021 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
YKS geç başvuru tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar belirlenen geç başvuru tarihleri arasında geç başvurusunu yapacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alındı. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS'ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.
Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.