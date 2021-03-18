AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021

Açık üniversitesinde eğitim gören öğrenciler AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuruldu. Güz dönemi sınavlarının online uygulandığı bilinirken bahar dönemi sınavlarıyla ilgili olarak AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl binlerce öğrenciyi kabul eden kurumun resmi internet sitesinde Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili duyurular yayınlanıyor. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

AÖF sınav tarihleri ile ilgili öğrenciler son günlerde araştırma yapıyor. Son olarak güz dönemi sınavlarını tamamlayan öğrencilerin bahar dönemi sınavlarının da online gerçekleşeceği biliniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olmak isteyen öğrenciler AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak, sınav tarihleri belli oldu mu gibi pek çok soruya yanıt arıyordu. Kurum tarafından duyurulan bilgiler ışığında AÖF sınav tarihleri de netlik kazandı. İşte AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları (bahar dönemi) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak AÖF sınav tarihleri ile ilgili duyuru yayınlanırken detaylar şöyle;