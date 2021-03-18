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Giriş Tarihi: 18.3.2021 22:40

sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi ile sınav takvimi 2021

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021

Açık üniversitesinde eğitim gören öğrenciler sınav tarihleri, tarafından duyuruldu. Güz dönemi sınavlarının online uygulandığı bilinirken bahar dönemi sınavlarıyla ilgili olarak , online mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl binlerce öğrenciyi kabul eden kurumun resmi internet sitesinde sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili duyurular yayınlanıyor. İşte 2021 ile ilgili tüm detaylar…

sınav tarihleri ile ilgili öğrenciler son günlerde araştırma yapıyor. Son olarak güz dönemi sınavlarını tamamlayan öğrencilerin bahar dönemi sınavlarının da online gerçekleşeceği biliniyor. 'nden mezun olmak isteyen öğrenciler , online mı olacak, sınav tarihleri belli oldu mu gibi pek çok soruya yanıt arıyordu. Kurum tarafından duyurulan bilgiler ışığında de netlik kazandı. İşte AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları (bahar dönemi) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak AÖF sınav tarihleri ile ilgili duyuru yayınlanırken detaylar şöyle;

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

2020-2021 Bahar Dönemi ara sınavları çevrim içi (online) ortamda yapılacak.

AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi 2021
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