Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgi ve tarihimizde önemi: Çanakkale Zaferi’nin simgelerinden Nusret Mayın Gemisi nerede?

Bütün ışıklar söndürülerek hedefe doğru ilerlendi. Düşmanın devriye gemilerine yakalanmadan başarıyla birer birer mayınlar döküldü. Geri dönüş yolculuğu da bir o kadar tehlikeliydi. Daha önce dökülen mayınlar ve düşman gemileri de büyük bir tehdit oluşturuyordu. Başarıyla bu zor görev gerçekleştirildi.

On gün sonra 18 Mart 1915 günü düşman donanması saldırıya geçti. Savaş kontrollü olarak devam ederken beklenmedik bir olay gerçekleşti. Mayın kontrolünde temiz olduğu düşünülen Erenköy mevkiine yanaşan Fransız düşman zırhlılarından Bouvet, ilk mayına çarpan ve batan savaş gemisiydi.

Manevra yaparken Inflexible ve ardından Irresistable adlı İngiliz Savaş gemilerinin de mayına çarptıkları ve yan yatmakta oldukları rapor edildi. Üç büyük savaş zırhlısının kaybı (Bouvet, Irresistable, Ocean) ve dört tanesinin de ( Inflexible, Gaulois, Suffren, Agamemnon) ağır yaralanması ile düşman büyük güç kaybetmişti.

Nusrat'ın bu önemli görevi tarihi yeniden yazacaktı. Tarih değişecek, savaş uzayacak, bu topraklarda yeni bir ülkenin Cumhuriyetimizin tohumları atılacaktı.