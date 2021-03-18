ÖSYM ile 2021 KPSS ne zaman, hangi tarihte? KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS ne zaman yapılacağı ile ilgili sorgulamalar arttı. Kamuda personel olmak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı tarihlerini ve sınav başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İlk sınavın Ağustos ayında uygulanacağı bilinirken KPSS ne zaman, hangi tarihte, başvurular ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. KPSS sınav tarihleri ve başvuru tarihi belli oldu. İşte KPSS sınav tarihleri 2021
KPSS sınav tarihleri ile ilgili detaylar milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuş bu kapsamda KPSS sınav tarihleri de belli olmuştu. KPSS sınav tarihleri ile ilgili detaylar ise şöyle;
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
PSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.