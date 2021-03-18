ÖSYM ile 2021 KPSS ne zaman, hangi tarihte? KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

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Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:37 Son Güncelleme: 18.3.2021 17:37

ile 2021 ne zaman, hangi tarihte? KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2021 ÖSYM ile KPSS sınav ve başvuru tarihleri

’na hazırlanan milyonlarca vatandaşlar sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Devletin kadrosunda istihdam sağlamak isteyen binlerce aday çalışmalarına devam ederken , KPSS başvuruları ne zaman başlıyor gibi sorulara da ayrıca yanıt arıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına girecek olan adayların başvuruları ve sınav tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İşte tarihleri ve sınav takvimi

ne zaman yapılacağı ile ilgili sorgulamalar arttı. Kamuda personel olmak isteyen adayların tarihlerini ve sınav başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İlk sınavın Ağustos ayında uygulanacağı bilinirken , hangi tarihte, başvurular ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. ve başvuru tarihi belli oldu. İşte KPSS sınav tarihleri 2021

KPSS NE ZAMAN?

KPSS sınav tarihleri ile ilgili detaylar milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak tarafından sınav takvimi duyurulmuş bu kapsamda KPSS sınav tarihleri de belli olmuştu. KPSS sınav tarihleri ile ilgili detaylar ise şöyle;

KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2021 ÖSYM ile KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

2021- A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2021 ÖSYM ile KPSS sınav ve başvuru tarihleri

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

PSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirlenen takvim içerisinde elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilir.

KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2021 ÖSYM ile KPSS sınav ve başvuru tarihleri

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM ile 2021 KPSS ne zaman, hangi tarihte? KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!
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