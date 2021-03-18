ÖSYM ile 2021 KPSS ne zaman, hangi tarihte? KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

Kamu Personel Seçme Sınavı’na hazırlanan milyonlarca vatandaşlar KPSS sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Devletin kadrosunda istihdam sağlamak isteyen binlerce aday çalışmalarına devam ederken KPSS ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor gibi sorulara da ayrıca yanıt arıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına girecek olan adayların başvuruları ve sınav tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İşte KPSS 2021 tarihleri ve sınav takvimi

KPSS ne zaman yapılacağı ile ilgili sorgulamalar arttı. Kamuda personel olmak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı tarihlerini ve sınav başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İlk sınavın Ağustos ayında uygulanacağı bilinirken KPSS ne zaman, hangi tarihte, başvurular ne zaman gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. KPSS sınav tarihleri ve başvuru tarihi belli oldu. İşte KPSS sınav tarihleri 2021

KPSS NE ZAMAN?

KPSS sınav tarihleri ile ilgili detaylar milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuş bu kapsamda KPSS sınav tarihleri de belli olmuştu. KPSS sınav tarihleri ile ilgili detaylar ise şöyle;