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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:29

Rektör Sarıbıyık: Her daim gurur duymamız gereken şanlı bir tarihe sahibiz

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Rektör Sarıbıyık: Her daim gurur duymamız gereken şanlı bir tarihe sahibiz

18 Mart ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili bir mesaj yayımlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “’yi Çanakkale yapan gelenler değil, gelenleri karşılayan ruhtur” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sarıbıyık mesajında, "Milletimizin varoluş mücadelelerinin başında gelen Çanakkale Zaferi, cihanı hayrete düşüren bir kahramanlık destanıydı. O destanı yazan kahraman yiğitlerimiz savaşa adeta düğüne gider gibi gitmişlerdi. Mücadeleleri inancın, vatan sevgisinin, dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygularının, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymadaki başarısını göstermişti. Öyle ki şehit vermeyen tek bir şehrimiz dahi yoktu" dedi.

Sarıbıyık, "Vatan için silahlarına sarılan lise çağındaki gençler gösterdi ki: Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil, gelenleri karşılayan ruhtur. Her daim gurur duymamız gereken şanlı bir tarihe sahibiz. Şehitlerimiz vazifelerini en güzel şekilde yerine getirerek tarihi cesaret ve kanlarıyla yazdılar. Bizler ise bu vatanı bizler için koruyan şehitlerimize; değerlerimize ve birliğimize sahip çıkmak, huzur içerisinde yaşamak ve çok çalışarak ülkemizi daha ilerilere taşımak gibi borçlara sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Rektör Sarıbıyık: Her daim gurur duymamız gereken şanlı bir tarihe sahibiz
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