Topkapı Sarayı bölümleri – Topkapı Sarayı’nın kaç avlusu, bölümü vardır?

Osmanlı Dönemi'nde yapılmış olan en önemli saraylardan biri Topkapı Sarayı'dır. Bazı tarihi kayıtlarda Osmanlı Dönemi'nde yapılan ilk saray olarak söylense de ilk sarayın ismi Eski Saray'dır. Topkapı Sarayı ortalama dört yüz yıl süre ile Osmanlı padişahların ikamet ettiği yerdi. Topkapı Sarayı, yaklaşık 700.000 metrekare büyüklüğünde bir alana yapıldı. Bu saray da birün ve endurun olarak iki farklı teşkilattan meydana gelmektedir.

TOPKAPI SARAYI BÖLÜMLERİ

Alay Meydanı: Bu meydana yalnızca özel günlerde girilmektedir. Bu alanda halk ve devlet ilişkileri yürütülmektedir. Alay Meydanı'ndaki dikkat çeken yerler ise Aya İrini Kilisesi, Altınyol, Darphane- i Amire'dir.

Birun: Sarayın dış bölümünü oluşturmaktadır. Burada padişahlar kendilerine özel işlerini ve bayramlaşma törenlerini gerçekleştirmektedir. Bu bölümdeki en dikkat çeken yer ise Divan-ı Hümayun'dur.

Enderun: Bu alanda Has Oda, Kutsal Emanetler Dairesi ve Arz Odası yer almaktadır. Yani padişahlar özel hayatlarını burada geçirmektedir. Arz Odası'nda gelen misafir ağırlanır, Kutsal Emanetler Dairesi'nde peygamberlere ait olan özel eşyalar yer alıyor.

Lale Bahçesi ve Köşkler: Burası Mecidiye Köşkü, Sünnet Odası, İftariye Kameriyesi, Revan Köşkü, Esvap Odası, Baş Lala Kulesi, Bağdat Köşkü bulunuyor.

Bağdat Köşkü: Dördüncü Murat'ın Bağdat seferine çıktığı sene yapımı başladı.

Mecidiye Köşkü: Bu köşk Sultan Abdülmecit döneminde inşa edildi. Köşkün mimarı da Sarkis Balyan'dır. Saray'da yapılmış olan son köşk olarak anılmaktadır. Fransız mimarisine özgün yapılara yer verildi. Alt katı ise restoran olarak kullanıldı.

Sünnet Odası: Padişahların yazlık olarak kullandıkları alan.

Revan Köşkü: Revan'ın anısı için yapıldı.

Bağdat Köşkü: Bağdat'ın fethedilmesi ile yapıldı.

İtfariye Kameriyesi: Ramazan döneminde padişahların oruçlarını açtıkları bölüm.

Sofa Köşkü: Toplantıların gerçekleştiği alan.

Esvap Odası: Tören kıyafetlerinin tutulduğu alan.

Harem Bölümü: Topkapı Sarayı'nda en çok ilgi gören ve en çok ziyarete gelinen bölüm olarak bilinmektedir. Harem Bölümü'nün anlamı kutsal ve sevgidir. Burada padişahlar özel hayatlarını yaşamıştır. Uzun koridorlar ve ortalama dört yüze yakın oda yer almaktadır. Ancak, zaman içerisinde değişiklikler yapılmıştır.

TOPKAPI SARAYI'NIN KAÇ AVLUSU VARDIR?

Topkapı Sarayı'nın bölümleri dört avludan ve bir haremden meydana gelmektedir. İşte, Topkapı Sarayı'nın avluları…

1. Avlu Alay Meydanı: Babüsselam ve Bab-ı Hümayun bölümlerine aittir. Padişahların geçiş törenleri söz konusu olur.

2. Avlu Divan Meydanı: Orta kapı olarak alınmaktadır. Bu meydanda devlet yönetimi söz konusudur. Divan Meydanı'nda törenler de gerçekleşmektedir.

3. Avlu Enderun Avlusu: Selamlık bölümü olarak da bilinmektedir. Saray Okulu'na ait olan yapılar ve koğuşları da içermektedir. İkinci Murad döneminde yapıldı.

4. Avlu Köşkler Bahçesi: Asma bahçelerin yer aldığı ve padişaha özel olan köşklerin bulunduğu avludur. Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, İftariye Kameriyesi, Mecidiye Köşkü, Sofa Köşkü bu avluda bulunmaktadır.

TOPKAPI SARAYI'NIN MİMARI KİMDİR?

Topkapı Sarayı'nın birden çok mimarı vardır. Bu mimarlar ise; Fatih Sultan Mehmet, Davud Ağa, Mimar Sinan, Sarkis Balyan, Acem Ali isimleridir. Topkapı Sarayı yedi kapılı surdan oluşmaktadır. Bu yüzden ziyaretçileri oldukça büyülemektedir.

TOPKAPI SARAYI'NIN BÖLÜMLERİ VE ÖZELLİKLERİ