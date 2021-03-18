Topkapı Sarayı’nda Sergilenen Kutsal Emanetler – Kutsal Emanetler Listesi

İstanbul'un fethedilmesi ile 1960 yılında Topkapı Sarayı'nın inşası başlatıldı. 1478 yılında ise Topkapı Sarayı'nın inşası bitti. Ortalama dört yüz sene boyunca Osmanlı'nın idare, sanat ve eğitim merkezi olarak kullanıldı. Dünyanın en büyük müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı dört ayrı avludan oluşmaktadır. Bu bölümlerden ise en çok ilgi göreni Has Oda'dır. Bu ilginin nedeni ise Kutsal Emanetlerdir. Topkapı Sarayı'nda sergilenen kutsal emanetler listesini hazırladık.

TOPKAPI SARAYI KUTSAL EMANETLER HAS ODA'DA NE VAR?

Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'nın bir bölümünde yer alan Has Oda'nın Mukaddes Emanetler Dairesi'nde tutuluyor ve sergiye açılıyor. Topkapı Sarayı'nda yer alan Kutsal Emanetler, Hz. Muhammed'e, dostlarına ve İslam'daki bazı peygamberlere ait olduğuna inanılan eşyalardır. Kutsal Emanetler arasında Hz. Muhammed'in ayak izi, sakalı, kılıçları vs. yer almaktadır.

TOPKAPI SARAYI KUTSAL EMANETLER AÇIK MI?

Topkapı Sarayı'nda yer alan Kutsal Emanetleri görüp incelemek ve onlar hakkında bilgi toplamak isteyenler, hafta içi Salı günü dışında her gün gidebilme haklarına sahiptirler. Çünkü; Topkapı Sarayı Salı günleri dışında açıktır. Girişlerde mevcut ziyaret giriş ücreti ödenerek Topkapı Sarayı'nda yer alan Kutsal Emanetleri görebilirsiniz.

KUTSAL EMANETLERİ KİM GETİRDİ?

Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'dan İstanbul'a getirilmiş olan Kutsal Emanetler yaklaşık beş yüz yıldır Topkapı Sarayı'nda korunarak sergilenmektedir. Kutsal Emanetler Topkapı Sarayı'nın Has Odası'nda sergilenmektedir. 16. Yüzyıldan 20. Yüzyılın yarısına kadar toplanan kutsal emanetler arasındaki en önemli emanetler ise Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izleri, kılıcı ve okudur. Hz. İbrahim'in ise tenceresi yer almaktadır.

KUTSAL EMANETLER LİSTESİ