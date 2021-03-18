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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:39 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:39

Topkapı Sarayı’nın Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Topkapı Sarayı’nın Özellikleri

Dünyanın en gözde saraylardan biri de kuşkusuz Topkapı Sarayı’dır. Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bu saray, İstanbul’da yer almaktadır. Topkapı Sarayı günümüzde müze olarak kullanılmakta olup içerisinde; Kutsal Emanetler, 300.000 koleksiyon, Çin ve Japon porselenleri gibi önemli eserler vardır. Topkapı Sarayı’nın özellikleri nelerdir? İşte, maddeler halinde Topkapı Sarayı’nın özellikleri…