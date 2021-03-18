Topkapı Sarayı’nın Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Topkapı Sarayı’nın Özellikleri

Topkapı Sarayı dört avlu, üç ana kapı, hasbahçe, harem ve bahçeden oluşmaktadır. Toplamda 700.000 metrekare alana sahiptir. Topkapı Sarayı'nın inşasında Mimar Sinan'ın yanı sıra birçok mimarın imzası vardır. Topkapı Sarayı'nın müze haline dönüştürülmesi için ise Mustafa Kemal Atatürk büyük bir rol oynamıştır. Saray'ın müzeye dönüştürülmesi ile birlikte mücevherler, şamdanlar, merasim fenerleri ve kutsal emanetler sergide yerini aldı. Topkapı Sarayı'nın özellikleri nelerdir? Gelin, maddeler halinde Topkapı Sarayı'nın özelliklerini inceleyelim…
TOPKAPI SARAYI ÖZELLİKLERİ
Topkapı Sarayı'nın özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayalım:
- 1.400 metre uzunluğunda olarak surlarla çevrilidir.
- Saray'da Kur'an-ı Kerim yer almaktadır.
- Sarayın ana giriş kısmında Bab-ı Hümayun alanı yer almaktadır.
- Birun ve Enderun olarak bölümleri vardır.
- Yüksekliği 1.600 metredir.
- İki farklı bölümden oluşmaktadır.
- 23 Adet kule vardır.
- Sarayda gözetleme gövdesi de bulunmaktadır.
- İstanbul'daki en eski tarihi yapıdır.
- Ortalama 600 yıllık geçmişi bulunmaktadır.
MADDELER HALİNDE TOPKAPI SARAYI'NIN ÖZELLİKLERİ
- Sarayın içinde birden fazla köşk vardır.
- Dünya'nın en büyük müzeleri listesinde yer almaktadır.
- Birçok koleksiyon bulunmaktadır.
- Müze içerisinde ortalama 300.000 koleksiyon bulunuyor.
- Koleksiyonlarda porselenler, gümüşler, özel eşyalar, tabaklar vs. yer almaktadır.
- Bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, Kutsal Emanetler vardır.
- Dünyanın en büyük elması sergilenmektedir.
TOPKAPI SARAYI MUTFAĞI ÖZELLİKLERİ
- Topkapı Sarayı içerisinde yemek pişirilmekte olan yer Kuşhane'dir,
- Mutfak yaklaşık olarak 5.250 metrekarelik bir alana sahiptir
- Mutfak sekiz farklı bölümden meydana gelmektedir
- Topkapı Sarayı'nın mutfağı genellikle mahalleye benzetildi
- Gün içerisinde ortalama dört veya beş bin kişilik yemek yapılırdı
- Topkapı Sarayı'nda yemek yapan kişiye Mathab – Amire Emini adı verildi
- Saray mutfağında padişahların yemeklerinin yapıldığı bölüm ve saray halkının yemeklerinin yapıldığı bölüm olarak iki bölümde ayrı ayrı yapılmaktadır,
- 16. Yüzyıl'da hamurcu, simitçi, kebapçı, pilavcı, sebzeci ve tatlıcı olarak yaklaşık altmış kişilik bir aşçı grubu vardı.
TOPKAPI SARAYI SÜSLEME ÖZELLİKLERİ
- Topkapı Sarayı'nda saz yolu süslemesi bulunmaktadır.
- Duvarlar altın varakla işlenmiştir.
- Çiçek motifleri ön plandadır.
- Bulut modelleri, simurglar dikkat çekmektedir.
- En çok kırmızı ve mavi renkler kullanıldı.
- Altın varaklar birçok yerde vardır.
TOPKAPI SARAYI TARİHİ ÖZELLİKLERİ
- İnşası en uzun süren devlet sarayıdır.
- Yatay bir saraydır.
- İstanbul'un fethedilmesi ile yapılmaya başladı.
- 1924 senesinde müze olarak açıldı.
- Cumhuriyet Dönemi'nin ilk müzesidir.
- 400.000 metrekarelik bir alandır.
- Ortalama 300.000 arşiv belgesi bulunmaktadır.
- 1574 senesinde gerçekleşen yangın nedeni ile restore edildi.
- Sarayın yapım aşamasında Barok Mimarisi ve Osmanlı Mimarisi ele alındı.
TOPKAPI SARAYI MİMARİ ÖZELLİKLERİ
- Serbest uygulama söz konusudur.
- Güneş ve yağmurdan korunmak adına sütunlu revaklar yapıldı.
- Saray'ın bahçesi için havuzlar, çiçekler, taştan yürüyüş yolları, kurnalar yapıldı.
- Altın varaklar ön plandadır.
- Surlarla çevrilidir.