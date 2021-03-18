Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor!

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan gelecek son açıklamalar yakından takip edilirken bahar dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun da netlik kazanması bekleniyor.

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Uzun süredir uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için son durumu YÖK'ten gelecek karar belirleyecek. Son olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. İşte üniversitelerdeki son durum…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki durum ile ilgili detaylar şöyle;