Versay Sarayı nerede? Versay Sarayı kaç odalı?

17. yüzyılda Fransa'da yapılmış olan Versay Sarayı, yerliler ve turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Versay Sarayı'nın en ilginç özelliği sarayda tuvalet ve banyonun olmamasıdır. İşte, Versay Sarayı ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtı…

VERSAY SARAYI NEREDE?

Fransız Şatosu olarak bilinen Versay Sarayı Fransa'nın başkenti Paris'in batısında yer almaktadır. Versay Sarayı Fransa bölgesinde en çok ilgi gören saraylardan biri olarak anılmaya devam edilmektedir. Versay Sarayı'nın en ilgi çekici yerlerini görmek istiyorsanız Versay Bahçeleri kısmını ziyaret edebilirsiniz.

VERSAY SARAYI KAÇ ODALI?

Avrupa'nın en büyük sarayı olarak bilinen Versay Sarayı'nda 2300 oda bulunmaktadır. Tarihe adını yazdıran Versay Sarayı, şu an müze olarak kullanılmaktadır. Geçmiş dönemlere bakacak olursak av köşkü olarak inşa edildiğine rastlayabiliriz. Versay Sarayı'nın iç bölümünde altın kumaşlar, kaplamalar, aynalar, mermerler dikkat çekmektedir. Saray'ın açık alanında ise el yapımından olan heykeller, eşyalar ve mobilyalar yerini almaktadır.

VERSAY SARAYI MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Versay Sarayı'nın yapım aşaması başladığında tuvalet ve banyo yapılmamıştır. Gerçekleşen Fransız İhtilali'nin ardından saraya yenilikler getirilmiştir. Bu yenilikler yalnızca kral ve hanedanın kullanacağı yeniliklerdir. Avrupa'nın en büyük saraylarından biri olmasının nedeni ise ortalama olarak yirmi binden fazla kişi alma kapasitesi vardır. Versay Sarayı mimarisi Louis La Vau ve Jules Hardouin-Mansart'ın imzasına aitken iç dekorasyonda Charles le Brun, Versay Sarayı Bahçeleri ise peyzaj mimarı Andre Le Notre tarafından çizilip tasarlandı. Versay Sarayı toplam yüz on bin metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Saray'da en dikkat çekici yerler ise; Gran Kanalı ile Aynalar Salonu'dur.

VERSAY SARAYI'NDA NEDEN TUVALET YOK?

Versay Sarayı'nın yapımında ve inşasında tuvalet ve banyo dizayn edilmemiş. 1789 Fransız İhtilali'ne kadar asillik anlayışı ön planda olduğundan dolayı tuvalet yoktu. Çünkü o dönemde asillik anlayışında, asil olanların herhangi bir yerde isteğine bağlı olarak tüm ihtiyaçlarını gidebilmesi düşüncesi söz konusuydu. Bu nedenden dolayı Versay Sarayı'nda tuvalet ve banyo yoktu.

PARİS VERSAY ARASI KAÇ KM?

Paris ile Versay arası 34 kilometredir. Bu yol arasını araba ile gidecek olursanız yaklaşık 43 dakika sürmektedir. Uçakla gidecek olanlar için ise 18 kilometre mesafe olup 31 dakika sürmektedir.