YKS geç başvuruları 17 Mart tarihinde başladı. 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında başvurularını yapamayan adaylar için YKS geç başvurusu büyük önem taşıyor. Öte yandan geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak belirtilen tarihlerde ödenecek. Bu bakımdan; YKS geç başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? YKS geç başvuru ücreti ve sınav takvimi!
2021 YKS oturumları için adaylar, 17-18 Mart tarihlerinde geç başvurularını yapabilecek. Başvurular, 18 Mart 23.59'da sona erecek.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran'da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.