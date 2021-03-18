YKS geç başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? YKS geç başvuru ücreti ve sınav takvimi!

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran'da yapılacak.



ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.