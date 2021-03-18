YÖKDİL sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav yerleri giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Son dakika haberleri... YÖKDİL kapsamında adayların merakla beklediği soru yanıt buldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 YÖKDİL sınav yerlerinin belli olduğu ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. 28 Mart tarihinde tek oturumda yapılacak olan sınava katılım gösterecek adaylar, günlerdir YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna cevap arıyordu.
ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek YÖKDİL sınav yerlerinin erişime açıldığını bildirdi. İşte, ÖSYM AİS ile 2021 YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi alma ekranı;
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.