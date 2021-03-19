AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavları için tarih belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; bahar dönemi ara sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Lisans ya da ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri 2021 belli oldu! İşte AÖF sınav tarihleri ve detayları…
AÖF sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final sınavı Mayıs ayında gerçekleştirilecek olup sınavlar 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.