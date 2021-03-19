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Giriş Tarihi: 19.3.2021 17:13 Son Güncelleme: 19.3.2021 17:13

MEB ile AÖL 2.dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri! Açık Lise ne zaman, online mı olacak?

MEB ile AÖL 2.dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri! Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?

öğrencilerini yakından ilgilendiren , MEB tarafından duyuruldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birinci dönem sınavlarını online olan açık lise öğrencileri ikinci dönem sınavları ile ilgili olarak AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak, AÖL sınavları ne zaman gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Lise eğitimini dışardan bitirmeye çalışan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığından 2. dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak konusuyla ilgili açıklama geldi. İşte 2021 AÖL sınav tarihleri, ders seçimi ve kayıt yenileme tarihleri!

AÖL sınav tarihleri ile ilgili gelişmeler açık lisede okuyan öğrencilerin gündemine geliyor. Liseyi dışardan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. AÖL 2.dönem sınav tarihleri ile ilgili beklenen açıklama gelirken sınavların online olarak düzenleneceği de duyuruldu. Böylelikle AÖL sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu. İşte AÖL sınav tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi'nde sürdüren on binlerce öğrenci, AÖL 2. dönem sınavları için geri sayıma geçti. Son olarak online olarak düzenleneceği duyurulan AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı:

'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME

AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı; "Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.) Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir. İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir. "

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MEB ile AÖL 2.dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri! Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?
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