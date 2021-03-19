MEB ile AÖL 2.dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri! Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri ile ilgili gelişmeler açık lisede okuyan öğrencilerin gündemine geliyor. Liseyi dışardan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. AÖL 2.dönem sınav tarihleri ile ilgili beklenen açıklama gelirken sınavların online olarak düzenleneceği de duyuruldu. Böylelikle AÖL sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu. İşte AÖL sınav tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi'nde sürdüren on binlerce öğrenci, AÖL 2. dönem sınavları için geri sayıma geçti. Son olarak online olarak düzenleneceği duyurulan AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;