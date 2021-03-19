Bin meslek lisesi sanatsal etkinliklerde buluşuyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri önderliğinde gerçekleşecek sanatsal etkinliklerle "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okullardaki öğrenciler, kişisel gelişimlerini ve sosyal etkileşimlerini sağlamak amacıyla, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında etkinliklere başladı.

Etkinliklere yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale'den de 5 meslek lisesi katılarak etkinliklere başlamış oldu

Bu kapsamda kentteki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından, gözlemci öğretmenler danışmanlığında Alişen İğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sanata eğilimli ve çalışmaya gönüllü olacak öğrencilerine haftada iki gün "resim" veya "müzik ses icrası" üzerine eğitim verilmeye başlandı. Proje kapsamında bu öğrenciler bireysel anlamda sanatsal üretim yapacak hale gelecekler ve birer eser ortaya çıkarmaları sağlanacak. Ayrıca verilen eğitimler sonunda düzenlenecek olan yarışmayla, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilerek teşvik edilecek.