Ficar Savaşları nedir, neden ve ne zaman yapılmıştır? Ficar Savaşları'nın en önemli özelliği nedir?

Ficar Savaşları, aslında adını haram aylarda yapılması sebebi ile "facirane" sözcüğünden almıştır. Bu savaşlar Arap kabileleri arasında düzenlenmiş ve bir yerden sonra kan davasına dönüşmüştür. Bu savaşların hepsi haram aylarda başlamamış ancak haram aylarda da kan dökülmeye devam ettiği için yine de Ficar Savaşları arasında yerlerini almıştır.

FİCAR SAVAŞLARI NEDİR?

Ficar savaşları hakkında bilgi vermek gerekirse öncelikle Ficar ne demek sorusuna cevap vermek gerekir. Ficar kelimesinin sözlükteki anlamı "haktan ayrılmak, azmak, sözünde yalancı çıkmak ve günaha dalmak" olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamiyetin gelişinden önce (Cahiliye Dönemi'nde) Arap kabileleri arasında çok farklı sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelmekteydi.

Bu savaşlardan 4 tanesi, Arap kabileleri arasında kutsal sayılan ve ne olursa olsun her türlü düşmanlıktan, mücadeleden uzak durulması gereken haram aylarda gerçekleşmiştir. Bu aylarda yapıldıkları yahut bu aylarda da kan dökmeye devam ettikleri için Ficar Savaşları (eyyamü'l – ficar) adını almışlardır.

Ficar savaşları hangi aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir sorusunun cevabı Haram Aylar olacaktır. Bu haram aylar, Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem aylarıdır. Bu aylarda normal şartlarda Arap kabileleri arasında barış ortamı olurdu, çeşitli panayırlar ve farklı etkinlikler düzenlenirdi. Savaşmak, kin gitmek, insan öldürmek ve hırsızlık yapmak bu aylarda çok daha büyük günahlar olarak görülmekteydi.

FİCAR SAVAŞLARI'NIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Ficar aylarının en önemli özelliği, haram aylar olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında gerçekleşmiş olmalarıdır. Bu savaşlar 4 tanedir. O zamanlar bu savaşlara "Eyyamü'l – ficari'l – evvel" adı verilmiştir. Bu savaşların hepsi eninde sonunda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

"Eyyamü'l – ficar'i – evvel" savaşlarından sonra "Eyyamü'l – ficar'i – sani" adı veriler 4 farklı savaş daha olmuştur. Bu savaşlar da en sonunda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

FİCAR SAVAŞLARI NEDEN YAPILMIŞTIR?

Bazı tarihçiler, Ficar Savaşları'nın yapıldığı dönemlerde Hire Krallığı'nın hızlı bir şekilde çöküşe sürüklendiğini; buna karşılık olarak ise Mekke şehrinin hızla nüfuz kazandığını düşünmektedirler. Bu nedenle savaşa sebep olan nedenlerin Hire, Taif – Yemen kervan yolunun kontrol altına alınma isteği olduğunu öne sürmektedirler.

Bazı tarihçiler ise bu savaşların sadece kan davasının neden olduğu intikam savaşları olduğunu düşünmektedir.

Birinci Ficar Muharebesi, Kinane ve Hevazin kabileleri arasında yaşanmıştır. Tamamiyle güç mücadelesi olarak ortaya çıkan ilk Ficar Muharebesi, çarpışmalar şiddetlenmeden sona ermiştir.

İkinci Ficar Muharebesi ise; Kinane kabilesinden bir grup gencin panayırda bir kadına saldırması ile başlamıştır.

Yine Kinane ve Hevazin kabileleri arasında ortaya çıkan Üçüncü Ficar Muharebesi'sinin nedeni ise borç davası olarak bilinmektedir.

Dördüncü Ficar Muharebesi, Ficar Savaşları arasında en uzun süren ve en önemli olandır. En şiddetli Ficar Savaşı olarak bilinir. Bu savaş aslında müttefik olan Kureyş – Kinane ve Kays Aylan kabileleri arasında ortaya çıkmıştır. Bir cinayet sonucu başlayan savaş, daha sonrasında intikam içinde perçinleşmiş ve bir kan davasına dönüşmüştür. Savalın ilk başında Kays Aylan üstün durumda olmasna rağmen, savaşın sonlarına doğru her şey tersine dönmüş ve Kureyş ile müttefikleri Kinane kabileleri savaşın galibi olmuştur.

FİCAR SAVAŞLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Cahiliye Dönemi sürecinde yaşanan Ficar Savaşları, tamamiyle barış ortamı olması gereken ve bütün kabilelerin bu barış ortamına uyması gerektiği Haram Aylar içerisinde yapılmıştır.

Haram aylar, Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem aylarıdır.