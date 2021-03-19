GTÜ, dünya genel sıralamasında

URAP (University Ranking by Academic Academic Performance), tarafından ''2020 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu' başlığıyla Türk üniversitelerinin akademik başarıya göre belirlenen dünya sıralamasındaki yerini değerlendiren bir rapor hazırladı. Günümüzde biri URAP olmak üzere 11 tanınmış sıralama kurumu tarafından hazırlanan sıralamalarda Türk üniversitelerinin yerlerini değerlendirildiği raporda, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 7 listeye girme başarısı gösterdi. Aynı zamanda Türkiye'den değerlendirmeye alınan 23 Türk üniversitesinden biri oldu.

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin değerlendirildiği bölümde GTÜ'nün, 11 sıralamanın 7'sinde yer aldığı ve 11 sıralamanın 2'sinde ilk 1000'e girmiş olduğu açıklandı.

Çalışmada ele alınan sıralama kuruluşları; URAP, US News&World, THE, QS, LEIDEN, NTU, RUR, ARWU, CWUR, SCIMAGO, Webometrics.