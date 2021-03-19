Hicret olayı nedir, ne amaçla yapılmıştır? Hicret ne demek?

Mekke'de bulunan Müslüman halk, Mekkeli müşrikler adıyla da bilinen putperest kesim tarafından baskıya uğramaktaydı. Bu baskıların sonucunda 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda bırakılmışlardı. Hicret bu olaya verilen genel addır ve hicretin sonuçları uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Hicret olayı İslam alemi için oldukça önemli tarihi bir olay olarak kabul edilmektedir. Bu olayın sonucunda İslamiyet dininin yayılabilmesi için gereken ortam oluşmuş ve İslam dininin yayılma hızı artmıştır.

HİCRET NE DEMEK?

Hicret kelimesi hecr kökünden gelmektedir. Hecr kökünün anlamı "ayrılma, terk etme ve ayrılık" olarak açıklanmaktadır. Hicret hangi anlama gelmektedir sorusuna cevap vermek gerekirse: Hecr kökünden türetilen hicret kelimesi "kişinin belli bir yerden uzaklaşması, bir yerden başka bir yere göç etmek" gibi anlamlarla da kullanılabilmektedir.

Hicret, 622 yılında Mekke'de yaşayan Müslümanların Medine'ye göç etmesi olayına verilen isimdir. Hicret olayı nedir sorusuna bu cümle cevap vermektedir. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslüman kişilere muhacir adı verilmiştir. Hicret olayında Mekke'den göç eden Müslümanlara yardımcı olan Medineli Müslüman halka ise Hz. Muhammed tarafından ensar unvanı verilmiştir. Yıllardır bu kişiler ensar olarak anılmaktadır. Geçmişten edinilen bilgilere göre hicret 15 gün kadar sürmüştür.

HİCRET NE AMAÇLA YAPILMIŞTIR?

Hz. Muhammed'e ilk vahiy geldikten sonra istekli olan tüccarlara ve insanlara İslam'ı anlatmaya başlamıştır. Yalnızca İslam'ı değil İslami yaşantıyı ve yaşamın İslam inancına göre nasıl sürdürülmesi gerektiği yönünde de açıklamalar yapmıştır. Yaklaşık olarak 620 yıllarında yanına bazı tüccarların gelişi sonucu Hz. Muhammed onlara da İslamiyet dinini açıklamış ve anlatmıştır. Bu olayın sonucunda bu tüccarlar İslamiyet'i benimsemeye ve İslam inancına göre yaşamaya başlamıştır.

Mekke'de İslamiyet öncesi dönemde putperestlik inancı hakimdir. Yeni bir dine veya dini değişime hazır olmayan Mekke halkı, Müslüman kesime karşı katı ve zorba bir duruş sergilemiştir. Kısa bir süre içinde Müslümanlar, İslamiyet üzerine konuşmak ve İslam dininin yayılmasına yardımcı olmak için gizli buluşmalar düzenleme kararı almışlardır. Bu buluşmalar akabe adı verilen yerde yapılmaya başlandıktan sonra İslamiyet'in yayılma hızı artmıştır. Bu artış putperestliğe körü körüne bağlı olan Mekkeli halka rahatsızlık vermeye başlamış, bu rahatsızlık sonucunda Müslüman halk üzerinde yapılan baskılar ve zorbalıklar günden güne artmıştır.

Müslüman kesim özgürce ibadet etmek istemektedir. Yapılan zorbalıklar ise günden güne şiddetini artırmaya başlamıştır. Mekke halkı Hz. Muhammed'i öldürmek üzerine planlar yapmaya başlamıştır. Hz. Muhammed ise Müslüman halka daha kolay bir şekilde ulaşmak ve İslamiyeti daha da yaymak istemektedir. Bütün bunların sonucunda jülyen takvime göre 13 Mayıs 622 tarihinde hicrete başlamışlardır. Yaklaşık olarak 15 günün sonucunda Müslüman olan Mekke'li halk Medine'ye ulaşmıştır. Hicret edenler kimlerdir sorusuna cevap olarak Müslüman olup Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlerdir demek doğru olacaktır.

Medine, o dönemlerde İslamiyeti en kolay benimsemiş topraklardan birisi olmuştur. Hatta bir darülharp yani İslam ülkesi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Medineli halk hoşgörülü ve anlayışlıdır. Mucahirler göç ettikten sonra onlara yardım edilmesi için Medineli halktan bir grup toplanır. Yardımcı olacak bu gruptaki kişilere ise ensar adı verilmiştir. Hicret hicri takvimin de başlangıcı kabul edilmektedir.