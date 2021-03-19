Kolonicilik Ne Demek? Kolonicilik Faaliyetleri Nedir?

Koloniciliğin tarihi ilk uygarlıklara kadar gerilemektedir. Birçok şeyde karşımıza çıktığı gibi, koloniciliğin de kökeni Mezopotamya'ya uzanmaktadır. Kolonicilik her ne kadar olumsuz bir terim olsa da, tarihi sürece bazı faydaları da olmuştur. Kolonicilik ile ilgili her detayı aşağıda bulabilirsiniz.

KOLONİCİLİK NEDİR, FAALİYETLERİ NELERDİR?

Kolonicilik veya diğer adı ile kolonyalizm; bir devletin kendi ülke sınırları dışarısından ele geçirdiği toprakları kendisine bağlayarak, bazen de kendi ülkesinin vatandaşlarını oraya yerleştirerek, o toprakları kendi ticari faaliyetlerinde kullanmak amacı ile idare etmesi işlemine denmektedir. Kolonicilik kelimesi, colonia kelimesinden türeyerek meydana gelmiştir. Kelime anlamı ile, kendi yurdundan bağını koparmadan yeni bir yere yerleşen topluluk anlamına gelmektedir.

Peki daha basit bir şekilde kolonicilik ne demektir? Kolonicilik aslında bir yayılma isteğidir. Bir devlet tarafından bu amaçlarla işgal edilen topraklar koloni olarak adlandırılmaktadır. Kolonilerin kurulmasının sebebi kısaca; hammadde ihtiyaçlarının artması, yeni pazarlar aranması, askeri gücün arttırılmak istenmesi ve diğer ülkelere karşı bir üstünlük elde etme arzusudur.

Kolonicilik, İlk Çağ'a özgü bir kavramdır. Lakin İlk Çağ'dan sonra bu uygulama kaybolmamıştır, sadece isim değiştirmiştir. Kolonicilik neye dönüşmüştür sorusunun cevabı ise sömürgeciliktir. Kolonicilik kavramı günümüzdeki sömürgecilik kavramı ile benzer niteliktedir. Fakat kolonicilik ile sömürgecilik birbirlerinden farklı anlamlar barındırmaktadır. Bu hususa aşağıda detaylı olarak değinilecektir. Kolonicilik faaliyetleri İlk Çağ uygarlıklarının yaptığı bir uygulamadır.

KOLONİCİLİK FAALİYETLERİNİN BAŞLAMASI VE KOLONİCİLİK NEDENLERİ

Kolonicilik faaliyetleri çok eski zamanlardan beri görülen ekonomik, ticari ve siyasi bir faaliyettir. Kolonicilik faaliyetlerinin başlamasının tarihi İlk Çağ'a dayanmaktadır. Hatta İlk Çağ'da kolonicilik faaliyetleri oldukça yaygındır. Bu dönemde hem denizde, hem de karada birçok koloni kurulmuştur. Kolonicilik faaliyetleri alanında bilinen en meşhur uygarlıklar Fenikeliler, İyonyalılar, Yunanlılar ve Asurlulardır.

Koloniciliğin ortaya çıkmasında birçok durum etkili olmuştur. Genel olarak uygarlıklar hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için kolonicilik faaliyetlerine başlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda pek çok koloni kurulmuştur. Kolonicilik nedenlerini başlıca olarak sıralamak gerekirse:

Ülke topraklarını genişletme arzusu

Yani pazarlara ulaşmak

Nüfusun artmasından dolayı toprakların yetersiz kalması

Ülkenin etkili olduğu siyasi sahayı genişletmek

Gemiciliğin ve denizciliğin gelişmesi

Ticareti arttırarak zenginleşmek

Tarım sahalarını arttırmak

Kıymetli madenlere ulaşmak

Olası bir savaş ihtimaline karşı askeri gücü arttırmak

Mal satıp gelir elde etmek

Bu nedenleri çoğaltmak mümkündür. Zira koloniciliğin nedenlerine bakıldığında, bu faaliyetin temel nedeninin ihtiyaç olduğu görülmektedir.

KOLONİCİLİK HANGİ UYGARLIĞA AİTTİR? KOLONİCİLİK FAALİYETLERİNİ İLK KEZ KARADA YAPAN DEVLET

Kolonicilik faaliyetleri İlk Çağ'da başlamıştır. Koloniciliğin atası olarak Fenikeliler, İyonyalılar, Yunanlılar ve Asurlular bilinmektedir. Peki kökeninde kolonicilik hangi uygarlığa aittir? Bu sorunun cevabı ikiye ayrılmaktadır. Zira kolonicilik hem karada, hem de denizde yapılan bir faaliyettir. Kolonicilik faaliyetlerini ilk kez karada yapan devlet ile kolonicilik faaliyetlerini ilk kez denizde yapan devlet birbirinden farklıdır.

Tarihte kolonicilik faaliyetlerini ilk kez karada yapan devlet Asurlulardır. Bu nedenle Asurlular ilk kez kolonicilik yapan devlet olarak kabul edilmektedir. Kolonicilik faaliyetlerini ilk kez denizde yapan devlet ise Fenikelilerdir.

KOLONİCİLİĞİN SONUÇLARI

Kolonicilik faaliyetleri doğal olarak tarihte birtakım sonuçlara neden olmuştur. Kolonicilik temelinde bir başka ülkenin toprağını işgal etmeye dayandığından olumsuz bir durumdur. Lakin kolonicilik tarihte ticaretin gelişmesi başta olmak üzere, çeşitli faydalar da sağlamıştır. Koloniciliğin sonuçlarını sıralamak gerekirse;

Güçlü ticaret filoları oluşmuştur,

Yeni yerler keşfedilmiş, dünya haritası büyümüştür,

Yeni ticaret pazarları ortaya çıkmıştır,

Bilim ve felsefe alanlarında gelişmeler olmuştur,

Tüccar sınıfı ortaya çıkmıştır,

Ticari faaliyetler hızlanmış ve önem kazanmıştır,

Kültürler arası etkileşim bilginin yayılmasına neden olmuştur,

Ticaret temel bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir,

Ticaret yolları önem kazanmıştır,

Borç köleliği ortaya çıkmıştır

KOLONİCİLİK VE SÖMÜRGECİLİK ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VARDIR?

Yukarıda da belirtildiği üzere kolonicilik İlk Çağ'a özgü bir faaliyettir. Lakin İlk Çağ sona erdiğinde bu faaliyet ortadan kaybolmamıştır, yalnızca isim ve görünüş değiştirmiştir. İşte burada tarih sahnesine sömürgecilik çıkmıştır. İlk Çağ'da ismi kolonicilik olan bu faaliyetler, Yeni Çağ'da sömürgecilik adını almıştır. Lakin kolonicilik ile sömürgeciliğin belki de asıl farkı; kolonici devletin, kolonisinin benliğine büyük oranda dokunmamasıdır.