Birinci dönem uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yüz yüze olarak devam ediyor. Birinci dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler, ikinci dönem sınavları hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Öte yandan lise sınavları iptal mi sorusu da bu bakımdan gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamalar da geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Buna göre; lise sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün? Lise sınavları iptal mi? MEB 2021 sınav takvimi!

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar, 8 Mart Pazartesi günü başladı. Üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlandı. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanıyor.