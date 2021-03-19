Birinci dönem uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yüz yüze olarak devam ediyor. Birinci dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler, ikinci dönem sınavları hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Öte yandan lise sınavları iptal mi sorusu da bu bakımdan gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamalar da geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Buna göre; lise sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün? Lise sınavları iptal mi? MEB 2021 sınav takvimi!
Sınavlar, 8 Mart Pazartesi günü başladı. Üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlandı. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanıyor.
LİSE SINAVLARININ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
LİSE SINAVLARI 2. DÖNEMDE YAPILACAK MI?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.' denildi.
LİSE 2. SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.