MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav tarihi

MSÜ sınavı başvuruları 23 Şubat tarihinde sona erdi. 81 ilde sınav merkezlerinde uygulanacak sınava kısa bir süre kaldı. Sınavda başarı sağlayan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi tarafından uygulanan mülakat aşamalarına dahil olacak. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda MSÜ 2021 sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.
Sınav sonuçları sadece 2021 yılı için geçerli olacak. Adaylar sınava giriş belgelerini sınavın yapılacağı hafta içinde T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.