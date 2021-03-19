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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:41

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav tarihi

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav tarihi

Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş için uygulanan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na kısa bir süre kaldı. Adaylar büyük bir heyecan içerisinde MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi beklerken bir yandan da “2021 MSÜ sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

MSÜ sınavı başvuruları 23 Şubat tarihinde sona erdi. 81 ilde sınav merkezlerinde uygulanacak sınava kısa bir süre kaldı. Sınavda başarı sağlayan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi tarafından uygulanan mülakat aşamalarına dahil olacak. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda MSÜ 2021 sınavı ne zaman yapılacak?

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

Sınav sonuçları sadece 2021 yılı için geçerli olacak. Adaylar sınava giriş belgelerini sınavın yapılacağı hafta içinde T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav tarihi
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