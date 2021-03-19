MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav tarihi

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

Sınav sonuçları sadece 2021 yılı için geçerli olacak. Adaylar sınava giriş belgelerini sınavın yapılacağı hafta içinde T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler.