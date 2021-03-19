Siyasi Birlik Nedir? Anadolu Türk Siyasi Birliğinin Kesin Olarak Sağlanması

Siyasi birlik, bir toprak parçasının tek bir otoritenin elinde olması durumuna denmektedir. Bir toprak parçası üzerinde birden fazla siyasi gücün olması durumunda, bir birlikten söz edilemez. Özellikle topraklarının verimli olması ve jeopolitik konumunun avantajından dolayı Anadolu'da siyasi birliği sağlamak zor olmuştur. Osmanlı Devleti uzun uğraşlar sonunda Anadolu'da siyasi birliği sağlayabilmiştir.

SİYASİ BİRLİK NEDİR?

Siyasi birlik, sınırları belli bir toprak parçası üzerindeki egemenliğin tek bir otoritenin altında toplanmasıdır. Bir bölgede siyasi açıdan birden fazla güç varsa, burada parçalanmışlık söz konusu olup, siyasi birliğin varlığından söz edilememektedir. Bu toprak parçası üzerindeki güçlerden biri, kalanları egemenliği altına aldığı zaman siyasal parçalanmışlık son bularak, siyasi birlik sağlanmış olacaktır.

Siyasi birlik konusunda örnek vermek gerekirse; Anadolu topraklarında, İkinci Beylik Dönemi'nde Osmanoğulları, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ve Saruhanoğulları gibi aynı anda birden fazla siyasi otorite bulunmaktadır. Dolayısıyla o dönemde Anadolu toprakları üzerinde bir siyasi birlik bulunmamaktadır. Zira Anadolu'da Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması çok uzun bir süreçten geçerek, Osmanlı'nın kuruluşundan sonraya tekabül etmektedir.

ANADOLU'DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ

Anadolu'da siyasi birliği sağlamak demek, Anadolu'nun tamamının bir devlet tarafından yönetiliyor olması demektir. Anadolu toprakları üzerinde Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra birçok beylik kurulmuştur. Bu beyliklerin her biri Anadolu topraklarını kendi aralarında paylaşmıştır. Bu nedenle de Anadolu toprakları üzerinde birçok siyasi otorite aynı anda var olmuştur. Bu sebepledir ki, Anadolu'da siyasi birlik sağlanamamıştır. Bu beylik dönemi çok uzun yıllar devam etmiştir.

1299 yılında kurulmuş olan Osmanoğulları Beyliği ise zamanla büyümeye ve egemenlik alanını genişletmeye devam etmiştir. Zaman içinde birçok beylik Osmanoğulları Beyliği'ne katılmıştır. Bu şekilde giderek büyüyen ve yavaş yavaş siyasi birliği sağamaya yaklaşan Osmanlı Devleti, 1515 yılında yani yaklaşık olarak kurulduktan 200 yıl sonra, Anadolu'da siyasi birliği sağlamayı başarmıştır.

Anadolu'da siyasi birliği sağlama faaliyetleri Yıldırım Bayezid döneminde neredeyse başarıya ulaşmıştır. Lakin bu birlik Osmanoğulları'nın Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesi nedeniyle yeniden bozulmuştur. Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması, Yavuz Sultan Selim'in 1515 yılı Turnadağ Savaşı'nı galibiyet ile kazanması neticesinde Dulkadiroğlu Beyliği'nin ortadan kalması ile gerçekleşmiştir.