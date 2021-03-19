Tarsus Üniversitesi Öğretim üyesi Kadıoğlu’na 'En İyi Bilimsel Çalışma' ödülü

Mersin Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlayan ve Tarsus Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, gibi birçok farklı amaçla her yıl düzenlenen 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde, 2020 yılında tamamladığı doktora tezi ile 'En İyi Bilimsel Çalışma' dalında ödülünü kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı konferans salonunda, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal katıldığı ödül töreninde, 6 farklı daldaki ödüller sahiplerine verildi.

Törende, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı danışmanlığında hazırladığı 'Gösterişçi Tüketim ve Motivasyonlarının Yaş Kuşakları Ekseninde İncelenmesi' başlıklı doktora tez çalışmasıyla 'En İyi Bilimsel Çalışma' dalında ödülüne layık görüldü.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, ulaştıkları akademik başarıyla Mersin Üniversitesi'ni Bakanlık nezdinde temsil etti.