Taşeli Platosu nerede, hangi bölgededir? Taşeli Platosu özellikleri ve deprem riski

Taşeli Platosu, ülkemizin Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya ve Mersin illeri arasında yükselen karstik yapıda bir platodur. Taşeli Platosu'nu doğu kısmında Göksu Nehri ve kuzey kısmında Ermenek Çayı yarmıştır. Taşeli Platosu'nda yüksekliğin en fazla olduğu yer Bahadır Tepesi adında bir tepedir. İklimi çok sert olan bu platoda kış mevsimi oldukça soğuk ve çetin geçmektedir. Kışın Taşeli Platosu tamamen karla kaplanır ve yoğun tipi yaşanır. Yaz mevsimlerinde ise oldukça serin bir havaya sahiptir. Bölgenin yüksekliği, taşlık yapısı ve hava koşulları nedeniyle yerleşik insan nüfusu çok yoğun değildir.

TAŞELİ PLATOSU ÖZELLİKLERİ

Taşeli Platosu'nun yüksekliği bazı noktalarda 2000 metreyi aşar. Ancak genelinde yükseklik 1500 ila 2000 metre aralığında değişmektedir. Plato yoğun olarak taşlık alanlardan meydana geldiği için adı da Taşeli Platosu olmuştur. Bu platoda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar bulunmaktadır. Karaçam, kızılçam, ardıç gibi ağaçların yanı sıra maki alanları ile belli bölgelerde bozkır alanları da bulunur. Ayrıca Taşeli Platosu, dünyada yalnızca burada görülen kendine has bazı endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin iklim koşulları zorlu olmakla birlikte, su kaynakları da oldukça azdır. Bölgede hayvancılık faaliyetinde bulunanlar bu platonun belli bölgelerini yazın yayla olarak kullanmaktadır. Her ne kadar su kaynakları az olsa da Göksu Nehri ve onun kollarının geçtiği yerlerde meyve üretimi de yapılmaktadır.

TAŞELİ PLATOSU NASIL OLUŞMUŞTUR?

Taşeli Platosu, jeologların tahminlerine göre Mezozoik Zaman'da yani günümüzden yaklaşık 225 milyon ile 65 milyon yıl öncesini kapsayan bir dönemde oluşmuştur. Mezozoik Zaman'ın ortalarında doğa koşulları nedeniyle aşınan Toros Dağları'nın üstüne Akdeniz tarafından itilerek oraya çökelen deniz kaynaklı kalkerlerden oluştuğu tahmin edilmektedir.

TAŞELİ PLATOSU DEPREM RİSKİ

Taşeli Platosu, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu bölgelerden biri olarak bilinir. Taşeli Platosu aktif fay hatları üzerinde bulunmadığı için, kuzeyinde bulunan Konya ili ve çevresiyle birlikte Türkiye'nin deprem olasılığı en düşük yerlerinden biridir.