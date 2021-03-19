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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:29 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:36

nasıl yapılır ve geliştirilir? Telepati yöntemi nedir?

Telepati nasıl yapılır ve geliştirilir? Telepati yöntemi nedir?

İletiler zihnimizde şekillenir ve seslere dökülür.  Konuşmak, duygu ve düşüncelerin aktarımının bir yoludur. Düşüncelerimizin aktarımında kullanılan bir diğer yöntem ise telepatidir. Ruhsal yolla kurulan bir iletişim yöntemi olan ; duygu, düşünce ve hislerin iletimini sağlamaktadır. Beş duyu organı kullanılmadan iletişim kurulan telepati yönteminde bir alıcı ve bir verici bulunmaktadır. Peki telepati nedir? Telapati gerçek mi ve nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Bir kişinin kafasının içinden geçenleri bir araç kullanmadan iletmesine telepati denir. Telepati kurmak ile ilgili sorular her zaman merak konusudur. Telepati yapmak bir tür düşünce transferi olarak tanımlanır. Düşünce temel itibarıyla enerjilerden ve titreşimlerden oluşmaktadır. Telepati yöntemi ise bu titreşimlerin iletişim kurmak için kullanılmasıdır. Telapati gerçek mi sorusunun net bir cevabı olmamakla birlikte hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Zihnimizde canlandırdığımız her düşünce evrene bir enerji yaymaktadır. Telepati yöntemi ise bu enerjinin ruhsal bir yolla aktarılmasıdır.

TELEPATİ NEDİR?

En geniş anlamıyla düşünce kontrolü olarak bilinen telepati insanın duygu ve düşüncelerini ruhsal bir yolla iletmesidir. Telepati yöntemi insanların beş duyu organlarını kullanmadığı bir iletişim yöntemidir. Paranormal bir yetenek olarak kabul gören telepati yöntemi bilgi aktarı sağlayan bir yetenektir. Eski Yunanca'da uzak anlamına gelen tele sözcüğü etkilenme ve hissetme anlamlarını karşılamaktadır. Kökeni uzun yıllara uzanan telepati yoluyla insanlar arasında fikir, düşünce ve duyum aktarımı sağlanmaktadır. Doğu Bloğu ülkelerinin çoğunda bio enformasyon olarak adlandırılan telapati kurmak ile ilgili sorular sık sık karşımıza çıkmaktadır. Telepati yapmak, alıcı ve verici arasında bir etkileşim alanı oluşturmakla gerçekleştirilir. Telepati yönteminde bir duygu ve düşünceyi gönderen kişiye verici denilirken, gönderilen iletiyi alan kişiye ise alıcı adı verilir. Telepati yeteneği gelişmiş olan kişilerde zihin okuma yeteneğinin geliştiği söylenmektedir. Telepatinin başlıca iki araştırma alanı vardır, bunlar; Parapsikolojik ve Psikokinezi'dir. Bu alanlarda telepati yöntemini anlamak için birçok farklı araştırma yapılmaktadır. Telepati nasıl yapılır sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir fakat henüz net bir sonuca varılamamıştır.

TELEPATİ NASIL YAPILIR?

Telepati yapmak ruhsal yol ile duygu ve düşüncelerin aktarılmasıdır. Telepati yapmak düşüncelerin aktarımına yardım eden bir ruhsal iletişim yoludur. Sonradan edinilen donanımlar telepati yeteneğini geliştirir fakat telepati yapmak için doğuştan insanda var olan yatkınlık çok önemlidir. Duyular dışı aktarım yapan telepati yöntemi, durugörü ve prekognisyon olarak bilinmektedir. Telapati gerçek mi sorusuna cevap bulabilmek adına çeşitli deneyler yapılmıştır. Telepati yöntemi için yapılan en bilindik iki yöntem Ganzfeld uyarımı ve Zener kartlarıdır. Günlük hayatta içimize doğan birinin bizi araması, birinin düşündüğümüz şeyi söylemesi gibi olaylar telepatiye örnek olarak gösterilebilir. İşte, telepati nasıl yapılır sorusunun cevabı:

  • Dünyanın dış gürültüsünden uzak, sakin bir mekana geçin.
  • Rahat ettiğiniz bir pozisyonda oturun veya sırtüstü uzanın.
  • Yavaşça nefes alıp verin ve kalp atışlarınızı hissedin.
  • Zihninizin olağan akışını fark edin ve zihninizdeki düşüncelere odaklanın.
  • Dikkatinizi beş duyu organından uzaklaştırın ve konsantre olun.
  • Yoga yapıp vücudunuzu, kaslarınızı gevşetin.
  • Rahat nefes alabileceğiniz bir konuma gelin ve 20 saniye kadar esneme hareketleri yaparak zihninizde vücudunuzdaki gerginliği attığınız tasvir edin.
  • Yavaşça nefes alıp vererek meditasyon yapın.
  • Zihninizdeki dağınık düşünceleri uğurlayın ve dikkatinizi tek bir düşünceye odaklayın.
  • İleti göndermek istediğiniz kişinin fotoğrafına bakın.
  • Gözlerinizi kapatın ve iletiyi göndermek istediğiniz alıcıyı hayal edin.
  • Alıcının tam karşınızda olduğunu düşünün, kişinin fiziksel özelliklerini gözünüzde canlandırın.
  • İletişim kurmak istediğiniz kişiyle yüz yüze etkileşim kurduğunuzu aklınıza getirin.
  • Duygulara odaklanın ve diğer kişiyle bağlantı kurduğunuza inanın.
  • Yeni başlarken ayrıntıları zihinde canlandırarak bir kelime veya resme odaklanın.
  • Bu duyguya, size hissettirdiklerine konsantre olun.
  • Belli bir düşünce ve duyguya odaklandıktan sonra zihninizden alıcının zihnine akan beyaz bir ışık tasvir edin.
  • İletinizin zihninizden çıkıp alıcının zihnine girdiğini hayal edin. Alıcı ile yüz yüze olduğunuzu hayal edin ve ona ilettiğiniz düşünceyi söyleyin.
  • Alıcının yüz ifadesini zihninizde canlandırın.
  • Düşünceyi gönderdikten sonra artık zihninizden çıkarın ve onu düşünmeyin.
  • Zihninizdeki duygu ve düşünceyi alıcıya ilettiğinizi ve sizin zihninizden tamamen ayrıldığını düşünün.

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Telepati nasıl yapılır ve geliştirilir? Telepati yöntemi nedir?
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