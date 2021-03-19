Topkapı Sarayı tarihi, bölümleri, özellikleri ve kutsal emanetler hakkında bilgiler - Topkapı Sarayı nerede, ne zaman yapıldı?

Dünyaca tanınmış saraylardan bir olan Topkapı Sarayı'nda, Osmanlı padişahları ve saray halkı ikamet etti. Topkapı Sarayı ilgi çekici tarihi ve özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. 3 Nisan 1924 tarihinde ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından gelen istek ile müzeye çevrildi. Müzede sergilenen önemli koleksiyonlar arasında ise Çin ve Japon porselenleri, padişah elbiseleri, padişah portreleri, gümüşler ve kutsal emanetler yer almaktadır.

TOPKAPI SARAYI NEREDE?

Topkapı Sarayı, İstanbul ilinin Fatih İlçesinde olan Cankurtaran mahallesinde yer almaktadır. 300.000 metrekarelik bir alana yayılması ile birlikte toplamda 700.000 metrekarelik alana sahiptir. Topkapı Sarayı'na isteğe bağlı olarak özel aracınız ile ya da toplu taşıma ile ulaşma imkanınız vardır.

TOPKAPI SARAYI'NI KİM YAPTIRDI?

İstanbul'da yer alan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478 yılında yaptırıldı. Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırması 380 sene sürmesinden dolayı Osmanlı padişahlarının ikametgahı Topkapı Sarayı oldu. Topkapı Sarayı'nın müze olarak açılması ise Abdülmecit döneminde olmuştur.

TOPKAPI SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

1453 Yılında İstanbul'un fethedilmesi ile birlikte 1960 senesinde Topkapı Sarayı'nın yapımı başlatıldı. 1478 senesinde ise yapılmakta olan Topkapı Sarayı'nın inşası tamamlandı. Yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı'nın eğitim, sanat ve idare merkezi oldu. Dünyanın en büyük saray müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi bazı nedenlerden dolayı dönem dönem restorasyona girmektedir.

TOPKAPI SARAYI BÖLÜMLERİ

Topkapı Sarayı'nda dört tane avlu yer almaktadır. Bu avlularda ise önemli tarihi yapılar ve bölümler vardır. En göz çarpıcı olan bölüm ise Harem Bölümü olarak bilinmektedir.

Alay Meydanı: Bu meydan birinci avlu olarak anılmaktadır. Bu avluya yalnızca özel günlerde girilmektedir ve avluların arasındaki en geniş avludur. Alay meydanında görülebilecek olan yerler ise Aya İrini Kilisesi, Darphane-i Amire ve Altınyol.

Birun: Sarayın dış kısmına dayanmaktadır. Bayramlaşma törenlerinde kullanılan bir bölüm olarak bilinmektedir. En önemli bölüm arasında Divan-ı Hümayun yer almaktadır.

Topkapı Sarayı'nın Adalet Kulesi: İkinci avlunun önemli yapılarındandır.

Enderun: 3. Avlu olarak yer almaktadır. Bu alanda Kutsal Emanetler Dairesi, Arz Odası ve Has Oda ön plandadır. Bu alanlarda padişahlar özel hayatlarını sürdürmektedir. Arz Odası, padişahların misafirlerinin ağırlandığı görüşme odasıdır.

Kutsal Emanetler Dairesi: Bu dairede 16. YY dan itibaren 19. YY a kadar Osmanlı sultanına verilmiş hediyelerin sergilendiği bölümdür. Örneğin; Hz. Muhammed'in hırkası, mektubu ve sakaları bu bölümde tutulmaktadır.

Lale Bahçesi ve Sofa-i Hümayün: Dördüncü avlu olarak bilinmektedir. Sünnet Odası, Mecidiye Köşkü, Revan Köşkü, Sofa Camii, Baş Lala Kulesi'ne sahiptir.

Bağdat Köşkü: Dördüncü avluda yer alan bir bölümdür.

Mecidiye Köşkü: Bu bölüm Sultan Abdülmecit döneminde yapıldı. Bu yapının mimarisi Sarkis Balyan'dır. Saray içindeki son köşk olmasından kaynaklı olarak özel bir alandır.

Sünnet Odası: Padişahların yazlık bölümü olarak kullandıkları bir alandır.

Revan Köşkü: Revan'ın anısı adına yapılmıştır.

Bağdat Köşkü: Bağdat'ın fethi adına yapılmıştır.

İtfariye Kameriyesi: Ramazan ayı içerisinde padişahların oruç açtıkları yerdir.

Sofa Köşkü: Toplantıların gerçekleştiği alandır.

Esvap Odası: Tören de giyilecek olan kıyafetlerin bulunduğu alandır.

Harem Bölümü: En göz alıcı ve en önemli olan bölümlerden biridir. Bu bölümün anlamı kutsal ve sevgilidir. Yani padişahların özel hayatlarını kapsamaktadır. Geçmiş dönemlerde bu bölümde aşklar ve tutkular ön plandaydı. Bu bölümde yaklaşık olarak dört yüze yakın odalar ve uzun koridorlar bulunmaktadır.

TOPKAPI SARAYI TARİHİ

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından 1460 senesinde Topkapı Sarayı yapılmaya başladı. 1478 senesinde ise yapısı tamamlandı. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 3 Nisan 1924 senesinde müze olarak açıldı. Topkapı Sarayı, Cumhuriyetin ilk müzesi olarak adlandırılmaktadır. Mimari yapısı ve koleksiyonları ile ortalama 300.000 arşiv belgesine sahiptir. Dünyanın en büyük saray müzesi olan Topkapı Sarayı, yerli ve yabancı olmaksızın herkes tarafından merak edilmektedir. Oldukça da ilgi görür.

TOPKAPI SARAYI HAKKINDA BİLGİ

Dünya'nın en eski ve en büyük sarayıdır.

Gizemli olarak bilinen haremi vardır.

Yaklaşık dört yüz sene boyunda imparatorluk burada yönetildi,

Dünya'nın en büyük elmasını sergilemektedir,

Kutsal emanetlere yer verildi.

TOPKAPI SARAYI KUTSAL EMANETLER

İşte, Topkapı Sarayı'nda yer alan kutsal emanetler:

Hırka- i Saadet

Hırka- i Saadet'in saklı olduğu altın sandık

Hz. Muhammed'in ayak izi

Hz. Muhammed'in sakalı

Hz. Muhammed'in diş parçası

Hz. Muhammed'in kabrinin toprağı

Hz. Muhammed'in mührü

Hz. Muhammed'in sandaleti

Hz. Muhammed'in kılıcının kabzası

Hz. Muhammed'in kılıcı

Hz. Muhammed'in oku

Hz. Muhammed'in yayı

Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'nın seccadesi

Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'nın hırkası

Hz. Muhammed'in kızı Fatıma'nın gömleği

Sancak-ı Şerif

Sahabe-i Kiram'ın kılıçları

Hacerü'l -Esved muhafazası

Kâbe'nin altın su oluğu

Kâbe'nin anahtarı ve kilitleri

Kâbe'nin kapılarından biri

Mescid-i Nebevi'nin maketi

Mescid-i Aksa'nın maketi

Hz. Davud Peygamber'in kılıcı

Hz. İbrahim Peygamber'in tenceresi

Hz. Musa Peygamber'in asası

Hz. Yusuf Peygamber'in cübbesi

TOPKAPI SARAYI ÖZELLİKLERİ

Topkapı Sarayı 700.000 metrekare alanda bulunur. Bu alanın fazla olan bölümü Hasbahçe'ye aittir. Topkapı Sarayı iki teşkilattan meydana gelir. Biri Birun diğeri ise Enderun'dur. Topkapı Sarayı harem, dört avlu ve üç ana kapı, hasbahçe, bahçeden oluşmaktadır. Topkapı Sarayı'nın inşasında adı geçen isimler ise Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Acem Ali, Davud Ağa ile Sarkis Balyan'dır.