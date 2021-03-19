Trabzon'da 11 okulda eğitime ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin tedavisinin sürdüğü, temaslı 70 öğretmenin de ev izolasyonunda olduğu belirtilirken, kentte ise 11 okulda salgın tedbirleri kapsamında eğitime ara verildiği bildirildi.

Vaka sayısında düşüş olmasına rağmen çok yüksek riskli kırmızı kategorideki iller arasında bulunan Trabzon'da, koronavirüs salgını sürecinde bu zamana kadar 5 öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 12 bin öğretmenin görev yaptığı Trabzon'da, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin tedavisinin sürüyor.Temaslı olan 70 öğretmenin ise ev izolasyonunda olduğu, 11 okulun ise salgın tedbirleri kapsamında eğitme ara verildiği belirtildi.