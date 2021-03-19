Yazılıkaya Platosu nerede, hangi bölgededir? Yazılıkaya Platosu özellikleri nelerdir?

Yazılıkaya Platosu, yatay uzanışlı bir tabaka düzlüğü platosudur. Yazılıkaya Platosu'nun yüksekliği 800 ile 1000 metre arasında değişmektedir. Yazılıkaya Platosu'nun Eskişehir ilimiz sınırları içinde kalan kısmında, Friglerden kalma birçok kaya işçiliği anıtlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de platoya adını veren Yazılıkaya'dır. Yüksek kayalıklarla bezeli platonun üzerinde bulunan Yazılıkaya, Frigler döneminde dini merkez olarak kullanılan bir mabet yapısıdır.

YAZILIKAYA PLATOSU HAKKINDA BİLGİ

Yazılıkaya Platosu, üzerinde yer alan Yazılıkaya Platformu Eskişehir ilimiz sınırları içinde kaldığı için, genellikle Eskişehir'de yer alan bir plato olarak bilinir. Ancak aslında Yazılıkaya Platosu Eskişehir ve Afyon illeri arasında konumlanarak, Ege Bölgesi'ne doğru uzanır. Yazılıkaya Platosu özellikleri arasında en önde geleni, üzerinde Friglerin inşa ettiği Yazılıkaya platformunun yer almasıdır. Yazılıkaya Platformu aynı zamanda Midas Anıtı adıyla da anılır. Bu yapı, Frigler tarafından bir ibadet merkezi olarak inşa edilmiştir.

YAZILIKAYA PLATOSU NASIL OLUŞMUŞTUR?

Tabakaları yatay şekilde konumlanan ve üzerindeki akarsular nedeniyle derin yarıklar oluşmuş platolara, tabaka düzlüğü platosu denir. Yazılıkaya Platosu, Sakarya Nehri ve onun kolları ile yarılmış bir plato olduğundan, bu plato da bir tabaka düzlüğü platosudur. 800 ila 1000 metre yüksekliğe sahip olan Yazılıkaya Platosu üzerinde yer yer tarım ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır.

YAZILIKAYA PLATOSU KARSTİK MİDİR?

Karstik platolar, suya maruz kaldığında kolayca çözünebilen kayaların bulunduğu arazilerin, üzerinden geçen akarsular tarafından yarılması ile oluşan platolardır. Bu bakımdan, Yazılıkaya Platosu karstik bir plato değildir. Yazılıkaya Platosu, yatay şekilde konumlanan kayaç tabakalarında akarsuların etkisiyle derin yarıklar açılması sonucunda oluşmuş bir tabaka düzlüğü platosudur.