AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açıköğretim Anadolu 2021 AÖF sınav tarihleri ile sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri ile ilgili öğrenciler son günlerde araştırma yapıyor. Son olarak güz dönemi sınavlarını tamamlayan öğrencilerin bahar dönemi sınavlarının da online gerçekleşeceği biliniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olmak isteyen öğrenciler AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak, sınav tarihleri belli oldu mu gibi pek çok soruya yanıt arıyordu. Kurum tarafından duyurulan bilgiler ışığında AÖF sınav tarihleri de netlik kazandı. İşte AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021
AÖF sınavları (bahar dönemi) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak AÖF sınav tarihleri ile ilgili duyuru yayınlanırken detaylar şöyle;
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
2020-2021 Bahar Dönemi ara sınavları çevrim içi (online) ortamda yapılacak.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.