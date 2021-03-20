KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021: ÖSYM ile KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS) için geri sayım sürüyor. Devlet bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan konuların başında ise 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri geliyor. Bilindiği gibi, adayların sınava katılım gösterebilmesi için KPSS başvurusu işlemlerini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlaması gerekiyor. Hâl böyle olunca, KPSS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulurken 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri de açıklandı. İşte, 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihleri!