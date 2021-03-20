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Giriş Tarihi: 20.3.2021 14:31

ile ne zaman yapılacak, ertelenir mi? İşte 2021 tarihi ve tüm detaylar!

MEB ile LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenir mi? İşte 2021 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar!

Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen tarihi sınava katılım sağlayacak binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. 8. Sınıf öğrencilerinin kapsamında katılım sağladığı bu sınav her sene olduğu gibi Haziran ayında gerçekleşecek. Bu noktada “ takvimi ile ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” soruları son dönemde yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene LGS sınavı için kılavuz 3 Nisan tarihinde erişime açılmıştı.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi duyurulmuştu. Bu kapsamda her sene olduğu gibi Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavın Haziran ayında gerçekleşeceği bildirildi. Bu kapsamda "MEB takvimi ile LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav yani LGS 2021 tarihi geçtiğimiz sene sonunda duyurulmuştu.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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MEB ile LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenir mi? İşte 2021 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar!
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