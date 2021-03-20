MEB ile LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenir mi? İşte 2021 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar!

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi duyurulmuştu. Bu kapsamda her sene olduğu gibi Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınavın Haziran ayında gerçekleşeceği bildirildi. Bu kapsamda "MEB takvimi ile LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav yani LGS 2021 tarihi geçtiğimiz sene sonunda duyurulmuştu.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.