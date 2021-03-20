Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...

Çocukların sosyalleşmesinin, öğrencilerin okullarının bahçelerinde, sınıflarında bulunmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar anlamalarına katkı sağlayan bir dönem yaşadıklarına işaret eden Selçuk, şunları belirtti:

"Bu süreçte uzaktan öğretim konusunda gerçekten dünya çapında standartlarla çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve hala da devam ediyor. Her zaman söylerim; uzaktan eğitim, yüz yüze eğitime göre iki kat daha meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadan, çaresiz bırakmadan hizmet eden öğretmenlerimize tekrar teşekkürlerimi ifade etmek isterim."

"MESLEK LİSELERİ DESTAN YAZDI"

Bakan Selçuk, salgın sürecinde meslek liselerinin ortaya koyduğu büyük çabanın tarihe geçecek bir noktada ele alınması gerektiğini vurgulayarak, meslek liselerinin bütün dünyanın malzeme tedariki, üretimi, lojistiği açısından sıkıştığı bir dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik olarak, patentler, faydalı modeller ve benzeri projelerle Ar-Ge inovasyon merkezleriyle artık bambaşka bir ruhun taşıyıcısı haline geldiğini anlattı.

Selçuk, bundan sonraki süreçte de meslek liselerine katkılarının artarak devam edeceğini söyledi.