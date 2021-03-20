MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ve atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu devam ediyor. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda binlerce öğretmen adayı Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre adayların belirtilen şekilde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte MEB ile 2021 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri, atama takvimi ve başvuru detayları…

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ile ilgili sorgulamalar epey hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından 20 bin atama takvimi açıklanmış olup kılavuz bilgileri de kamuoyuna sunulmuştu. Öğretmen atama başvurusu ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmış olup henüz başvuruda bulunmayan adaylar sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Adaylar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilecek olup sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav için ön başvuruda bulunabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili başvurular son dönemde vatandaşların en önemli gündemi oluyor. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.