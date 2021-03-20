Üniversiteler ne zaman açılacak, bahar dönemi açılır mı? 2021 YÖK ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor!

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Giriş Tarihi: 20.3.2021 17:30 Son Güncelleme: 20.3.2021 17:30

, bahar dönemi açılır mı? 2021 ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor!

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor

ile ilgili son gelişmeler lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler , ne zaman açılacak gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. ’ndan gelecek son açıklamalar yakından takip edilirken bahar dönemi için sorusunun da netlik kazanması bekleniyor.

tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Uzun süredir uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için son durumu 'ten gelecek karar belirleyecek. Son olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. İşte üniversitelerdeki son durum…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki durum ile ilgili detaylar şöyle;

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İşte Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;

Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

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Üniversiteler ne zaman açılacak, bahar dönemi açılır mı? 2021 YÖK ile Üniversite açılış tarihi bekleniyor!
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