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Haberler Eğitim Haberleri Üniversite sınavı YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT ve YDT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:40 Son Güncelleme: 20.3.2021 16:40

Üniversite sınavı YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT ve YDT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Üniversite sınavı YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT ve YDT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi, sorusuyla birlikte kurum tarafından uygulanan sınavlara ilişkin soruların yanıtlarını içeriyor. YKS’ye girerek eğitimine üniversite düzeyinde devam etmek isteyen adaylar için YKS oturumlarının tarihleri de önem taşıyor. YKS 2021 ne zaman? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri…

2 Mart tarihinde başvuru süreci sona erip 17-18 Mart tarihlerinde geç başvuruları alınan YKS 2021'in sınav tarihleri, üniversite adayları için gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimi ile, YKS sınav tarihleri de netlik kazandı. Bu doğrultuda TYT, AYT ve YDT oturumları da ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde uygulanacak.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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Üniversite sınavı YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT ve YDT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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