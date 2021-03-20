Üniversite sınavı YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT ve YDT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2 Mart tarihinde başvuru süreci sona erip 17-18 Mart tarihlerinde geç başvuruları alınan YKS 2021'in sınav tarihleri, üniversite adayları için gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 sınav takvimi ile, YKS sınav tarihleri de netlik kazandı. Bu doğrultuda TYT, AYT ve YDT oturumları da ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde uygulanacak.