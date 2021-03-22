AÖF sınav tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Kurumun üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı ise Ağustos ayında uygulanacak. Öte yandan ilk dönem online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları bahar döneminde de online olarak gerçekleştirilecek. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021!
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 , 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.