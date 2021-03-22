AÖF sınav tarihleri 2021: Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans öğrencilerini ilgilendiren bahar dönemi AÖF sınavları hakkında araştırmalar sürüyor. Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlar Nisan ayında tamamlanacak. Aynı zamanda; 2 ve 6.yarıyıl dersleri ile 4 ve 8.yarıyıl dersleri için AÖF sınavları farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Buna göre; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri yapılan resmi açıklama ile belli oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Kurumun üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı ise Ağustos ayında uygulanacak. Öte yandan ilk dönem online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları bahar döneminde de online olarak gerçekleştirilecek. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri 2021!

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 , 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde tamamlanacak.



Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.