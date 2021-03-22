Atatürk’ün Hayatı - Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkeleri, İnkılapları, Katıldığı Savaşlar, Sözleri, Kişisel Özellikleri Ve Çocukluk Dönemi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. 1881 yılında Selanik'te hayata gözlerini açan Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasını adı ise Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk'ün beşkardeşi bulunurken, dört kardeşi küçük yaşta vefat etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ise günümüzde merakla araştırılmaktadır. Atatürk'ün hayatı başta olmak üzere ilkeleri, inkılapları, sözleri ve kişisel özellikleri ile ilgili ayrıntılara aşağıda yer verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, inkılapları, sözleri, kişisel özellikleri, çocukluk dönemi, çocukluk hatıraları, sevdiği şarkılar, eğitim hayatı, okuduğu okullar, katıldığı savaşlar ve hayatı haberimizde yer alıyor.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KISACA HAYATI

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında hayata gözlerini açmıştır. Selanik'te Kocakasım Mahallesi'ndeki üç katlı pembe bir evde dünyaya gelmiştir. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Beş kardeşi vardır. Kardeşlerinden dört tanesi küçük yaşta vefat etmiştir.

Atatürk, öğretim hayatına Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlamıştır. Daha sonra ise babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebi'ne geçmiştir. Bu sırada ise babası Ali Rıza Efendi'yi kaybetmiştir. Bir süre dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirmiştir. Sonrasında Selanik Mülkiye Rüştiyesine kaydolmuştur.

1893 yılında Askeri Rüştiyeye giren Mustafa Kemal Atatürk, bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına ''Kemal'' adını da ilave etti. 1896 – 1899 yıllarında ise Manastır Askeri İdadi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda eğitim almaya başladı. Seneler 1902'yi gösterdiğinde Atatürk teğmen rütbesi ile mezun oldu. 11 Ocak 1905 yılında yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi bitirdi.

Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı ilk savaş oldu. Atatürk bu savaşın ardından binbaşılığa terfi etti. Atatürk'ün katıldığı diğer savaşlar ise aşağıda yer alıyor.

ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU OKULLAR

Mahalle Mektebi ( Selanik)

Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)

Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)

Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 - 1895 ( Selanik)

Manastır Askeri İdadisi: 1895 - 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)

Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 ( İstanbul)

Harp Akademisi: 1902 - 11 Ocak 1905 ( İstanbul)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARDEŞLERİ

Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi 1871 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 6 çocukları dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün kardeşlerinin isimleri; Zübeyde Fatma, Ömer, Ahmet, Makbule ve Naciye'dir.

ATATÜRK'ÜN İLKELERİ NELERDİR?

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılapçılık

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Alişimin Kaşları Kare

Atladım Bahçene Girdim

Cana Rakibi Handan Edersin

Dayler Dayler, Viran Dayler

Hab-gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi

Köşküm Var Deryaya Karşı

Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım

Vardar Ovası

Şahane Gözler Şahane

ATATÜRK'ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR

31 Mart Vakası 13 Nisan 1909

Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911

İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913

Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915

Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917

Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918

Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923

Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921

Büyük Taarruz 4 Mart 1922

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK HATIRALARI

Atatürk'ün gittiği ilkokul Mahalle Mektebidir. Mahalle Mektebine giden bir çocukken yaşadığı anısı ise şu şekildedir:

Şemsi Efendi okuluna giderken bana giydirdikleri şalvarın üzerine sardıkları kuşak beni ne kadar çok sinirlendirirdi bilemezsiniz. Ne zaman ki Askeri Rüştiye okuluna girip, okulun resmi üniformasını giydim, işte o zaman adeta benliğime hâkim olmuşum gibi bana bir his geldi.

ATATÜRK'ÜN OKUL HATIRALARI

Atatürk'ün pek çok insan tarafından bilinen hikâyesi Kemal ismini alma hikâyesidir. Bu hikâyeyi Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatmıştır:

Ortaokulda en çok matematiğe ilgi duydum. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde işlerle ilgileniyordum. Yazılı sorular yazıyordum, matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki; "Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun!"

O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Öğretmen sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize: "Aranızda kimler kendine güveniyorsa kalksınlar onları çalıştırma danışmanı yapacağım" dedi. Öncelikle duraksadım. Ayağa öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığı altına girdim. Görüşmenin sonunda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak; "Ben bundan iyi yaparım" dedim. Bunun üzerine öğretmen beni çalıştırma danışmanı yaptı. Eski danışmanı benim danışmanlığım altına verdi.

ATATÜRK'ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

İleri görüşlülüğü

Sabırlı ve disiplinli

Açık sözlülüğü

Vatan ve millet sevgisi

İdealistliği

Çok yönlülüğü

Gerçeği arama gücü

İyi kalpliliği

Eğitimciliği

Sanatseverliği

Yöneticiliği

Rehberliği

Ümitsizliğe yer vermemesi

Sorunlara karşı çözümcü olması

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek âlimler çıkabilir."

"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."

"Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegâne gelişme ve ilerleme yolu budur"

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin."

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."